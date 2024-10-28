БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Державний борг збільшився за місяць ще на 32 мільярди, – Мінфін

госдолг

Станом на кінець вересня державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трильйона гривень або $155,56 млрд.

За місяць він збільшився на 32,31 млрд грн у гривневому еквіваленті або на $0,87 млрд у доларовому, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Зокрема, зовнішній державний та гарантований державою борг на кінець вересня становив 4,61 трлн грн (72,03 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $112,06 млрд, внутрішній державний та гарантований борг – 1,79 трлн грн (27,97%), або $43,51 млрд.

Читайте також: Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни

Власне державний борг становив 6,12 трлн (95,52% загальної суми боргу), або $148,59 млрд. У тому числі зовнішній – 4,39 трлн грн (68,60% загальної суми), або $106,72 млрд, а внутрішній – 1,72 трлн грн (26,92% загальної суми), або $41,87 млрд.

Гарантований державою борг становив 286,98 млрд грн (4,48%), або $6,97 млрд, У тому числі зовнішній гарантований борг – 219,78 млрд грн, або $5,34 млрд, внутрішній – 67,20 млрд, або $1,63 млрд.

Як повідомлялося, за прогнозами Мінфіну, за підсумками наступного року держборг України зросте до 8,2 трильйона гривень.

держборг (1133) Мінфін (2994)
+11
я бачу на нас потужний з партнерами таких боргів навішають,що путін сам з переляку дремене з України !!!
показати весь коментар
28.10.2024 20:01 Відповісти
+10
Ну звісно, на доплати прокурорам - інвалідам виділили 13 млрд.
показати весь коментар
28.10.2024 19:59 Відповісти
+6
Зато 1000 роздадуть з тих "боргів", що "не встигли освоїти"
показати весь коментар
28.10.2024 20:01 Відповісти
О, майстри спорту з розкрадання бюджету!
показати весь коментар
28.10.2024 20:04 Відповісти
І роздачі 1000грн...
показати весь коментар
28.10.2024 20:10 Відповісти
Країна - банкрут очищає міста і села від чоловіків, призиваючи повернутися жінок з європи. Напевно жінки борг будуть віддавати.
показати весь коментар
28.10.2024 20:09 Відповісти
Я навіть не хочу уявити, що залишать нам слугориги, точно не той велосипед "Україна", коли Боневтік викотив на сцену під час концерту малоросійського кварталу. Після їх керування і погнутої рами не буде і "бардачка", вкрадуть все, а Україну залишать з величезними боргами, в руїнах і напівпуста.
показати весь коментар
28.10.2024 20:09 Відповісти
Очікуємо курс долара -45..?
Як і обіцяв найвеличніший...
Ось тільки чого це він раптом надумав роздати по 1000грн..?!
показати весь коментар
28.10.2024 20:09 Відповісти
Щоб не скинули раніше. Тримаються зелені шулєри за владу, бо в них один день - мільярд вкраденого з казни. Тримаються скільки можуть. То на шмарафоні обдурять, то якусь дезу запустять, то якісь "плани миру", то каву пити в Ялті навесні, а тут і тисячу підкинуть( з однієї кишені наріду витягнуть - в іншу перекинуть)... Крутяться настільки, наскільки їм позволяють стриждені барани 73%,
показати весь коментар
28.10.2024 20:14 Відповісти
Поки це ще 1000, а не 100 гривень
показати весь коментар
28.10.2024 20:14 Відповісти
В Дію заганяють
показати весь коментар
28.10.2024 20:14 Відповісти
може і для електронного голосування
показати весь коментар
28.10.2024 22:25 Відповісти
Не треба скігліті! Допоки 38 категорій достойників мають право на халявний проїзд ув комунальнім транспорті плюс електрички - ще не все втрачено!
показати весь коментар
28.10.2024 20:14 Відповісти
Беремо побільше кредитів, бо покуроам-інвалідам на зарплати та пенсії не вистачає
показати весь коментар
28.10.2024 20:16 Відповісти
Ось це потужно, якраз на щедру "вавіну тисячу".
показати весь коментар
28.10.2024 20:16 Відповісти
десь так сумарно
показати весь коментар
28.10.2024 20:17 Відповісти
репараций может и не хватить после правления ермака с клоуном
показати весь коментар
28.10.2024 20:21 Відповісти
Це ж той Мінфін, який просто викидає гроші, що не встиг "освоїти", чи якийсь інший?

30 мільонам українців роздати по 1 тисячі грн. це ж 30 мільярдів?
Десь ще 2 ярда блукають.
показати весь коментар
28.10.2024 20:21 Відповісти
то комісія влади за операцію )
показати весь коментар
28.10.2024 22:26 Відповісти
І хай тільки хтось скаже що це не потужно!
показати весь коментар
28.10.2024 20:30 Відповісти
беруть одні, а віддають другі (
показати весь коментар
28.10.2024 20:56 Відповісти
Лідор потужно почав красти
показати весь коментар
28.10.2024 21:49 Відповісти

