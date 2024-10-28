Польща змінює вимоги до міжнародних перевезень на своїй території. Що треба знати українським перевізникам?

Польща з 1 листопада вводить обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських.

Про це йдеться в повідомленні Львівської митниці, передає LIGA.net.

Зокрема, перевізники будуть зобов'язані зареєструвати свої перевезення в системі електронного нагляду за транспортом (SENT) до перетину польського кордону, незалежно від типу вантажу, що перевозиться.

За порушення нових вимог передбачені штрафи від 1,5 тис. до 12 тис. злотих (більше 120 тис. грн).

Нові умови

Як акцентується, водій транспортного засобу зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.

Компанії з країн, котрі не входять до Європейського Союзу, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), також повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.

Вантажівка повинна мати локатор або зовнішню систему локалізації, і водій зобов'язаний вмикати локатор перед початком перевезення.

Якими будуть штрафи

За порушення нових вимог передбачені штрафи і для водіїв, і для перевізників.

Зокрема, для водіїв передбачені штрафи: 1,5 тис. злотих (15 тис. грн) за відсутність реєстраційного номера, 2 тис. злотих (20 тис. грн) за вимкнений локатор або відмову в перевірці геолокаційних даних.

Для перевізників штрафи наступні: 12 тис. злотих (120 тис. грн) за перевезення без реєстрації або з недостовірними даними, 10 тис. злотих (100 тис. грн) за відсутність геолокаційних даних або локатора.

