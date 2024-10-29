БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Українські банки наростили обсяги надходжень та видачі готівки. У чому причина

Упродовж 2024 року обсяги касових оборотів банків зростали. Зокрема, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень становив 2 038,7 млрд грн, що на 11,9% більше, ніж торік. Видача готівки з кас банків також збільшилася – на 12,5% – та становила 2 067,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У регуляторі такий ріст пояснюють подальшим відновленням економічної активності завдяки, зокрема, зростанню споживання через підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню.

Зазначається, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачами) за дев’ять місяців 2024 року перевищують в середньому на 11% показники дев’яти місяців довоєнного 2021 року.

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків вплинули подальші обстріли енергетичних об’єктів, що спонукає населення переводити частину власних заощаджень у готівку.

Українські банки наростили обсяги надходжень та видачі готівки

Читайте також: Нацбанк почне вилучати з обігу банкноти 50 та 200 гривень старого зразка

Найбільші обсяги готівки з кас у січні-вересні 2024 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,8%);
  • для придбання іноземної валюти в клієнтів (3,4%).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень): торговельна виручка (31,6% від загального обсягу надходжень), операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,4%), надходження від продажу іноземної валюти (18,2%) та виручка від усіх видів послуг (12,9%).

Це не зростання економіч.активності яке треба, це штучно насильницьке підняття мінімалки з 2024, з умовою зарплати через каркти, і для красивої статистики
29.10.2024 10:09 Відповісти
Це значить що 12% економіки пішло в сірий сектор з оборотом і виплатами готівкою.
29.10.2024 10:35 Відповісти
це значить, що ціни виросли і станок гривні штампує
29.10.2024 11:26 Відповісти

