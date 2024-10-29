Суд конфіскував найбільшого виробника насосів в Україні. Але частину активів його співвласник встиг вивести

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосувавши санкції у вигляді стягнення майна в дохід держави до підприємця Володимира Лук’яненка, його сина, росіянина Германа Цоя та АТ "Група ГМС", яка через дочірні компанії контролює українське підприємство "Насосенергомаш" та низку інших активів в Україні.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 29 жовтня, лише частково задовольнивши позов Мін’юсту, інформує пресслужба міністерства.

Зокрема, суд стягнув в дохід держави корпоративні права українських підприємств, які опосередковано належать Лук’яненку-молодшому, а також ті, які він контролює через свого батька, серед них:

АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" (90,6065%);

АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (83,9112%);

АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг" (100%);

ТОВ "Кусум фарм" (50%) та інші.

Також, судом стягнуто у дохід держави квартиру у Сумах та гладкоствольну рушницю, що належать Лук’яненку-молодшому.

Водночас позов Мін’юсту у частині стягнення майна Лук’яненка-старшого суд задовольнити відмовився.

У ході судового розгляду з'ясувалося, що він в обхід санкцій нібито подарував іноземному благодійному фонду частину акцій своєї кіпрської компанії "Репеніо Холдинг Лімітед", на яку оформлена основна частина його активів в Україні.

Суд також відмовив у стягненні у дохід держави активів, оформлених на самого Володимира Лук’яненка, його рухомого та нерухомого майна, а також 100% статутного капіталу ТОВ "Готельний комплекс "Ювілейний", власником стала Вікторія Грек та незначних часток (менше 1%) у пов’язаних підприємствах, власником яких є Андрій Грек, але фактично контролюють їх Лукʼяненки.

"У вказаній частині судове рішення ВАКС буде оскаржено Міністерством юстиції України до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", – додали у міністерстві.

Читайте також: Суд остаточно конфіскував майно російського мільярдера Усманова вартістю понад 2 мільярди

Як повідомлялося, Мін’юст подав позов про конфіскацію активів Володимира Лук’яненка, його сина, росіянина Германа Цоя та АТ "Група ГМС" на початку листопада.

"Групи ГМС" – машинобудівний холдинг зі штаб-квартирою у Москві, виробник насосів, компресорів і нафтогазового обладнання, активи якого розташовані в РФта Україні. Зокрема, в Україні їй належить завод "Насосенергомаш", який є великим постачальником насосів та запчастин до них для "Енергоатома".

Із жовтня 2016 року 83% акцій заводу "Насосенергомаш" оформили на кіпрську фірму H.M.S. Capital Limited замість російської група "Гидромашсервис" ("ГМС"), основними власниками якої є Герман Цой і Володимир Лук’яненко. Останній значиться кінцевим бенефіціаром заводу, маючи російські адресу і паспорт.

Його батько Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і є акціонером ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання", яке у свою чергу до 2004 року було акціонером "Насосенергомашу".

"Насосенергомаш" увійшов до групи "ГМС" ще у 2005 році, писали Наші гроші. У 2007 році до неї приєдналися також завод "Гідромаш" та ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" ("ВНДІАЕН").

Як повідомлялося, у вересні СБУ ліквідувала масштабну схему постачання стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

В СБУ уточнювали, що йшлося про насосне обладнання, яке виробляло сумське підприємство, що входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС. У результаті слідчих дій було заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.