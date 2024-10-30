БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укренерго" готується до найважчої зими за останні три роки. Що передбачає найгірший сценарій

світло

Найближча зима буде однією з найважчих за попередні три роки. "Укренерго" проводить підготовку до кількох можливих сценаріїв проходження зими 2024-2025 років.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", – зазначив він.

За його словами, навесні через ворожі обстріли Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку. "Укренерго" має план відновити ці потужності.

Читайте також: Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, – FT

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", – наголосив Брехт.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

електроенергія (4373) Укренерго (2043) відключення світла (614)
я ж кажу!
треба підіймати податки і обов'язково ціни на електрику.
тим більше, що це вимога: мвф, єс, вашингтона, нато, пентагона....
показати весь коментар
30.10.2024 12:03 Відповісти
і я кажу!
треба підіймати податки і обов'язково ціни на електрику.
тим більше, що це вимога: россійської агентури, північно-корейського уряду, БРІКСУ, іранського президента і Африканського союзу
показати весь коментар
30.10.2024 12:36 Відповісти
если зе"идарок не в состоянии сказать в видосике ультиматум "влупите по киевскому трансформатору, влупим по московскому", пусть скажет Сирский Герасимову, и не надо лично, можно в прямом эфире
показати весь коментар
30.10.2024 12:27 Відповісти
А може найпростіше вигнати з влади Видатного Лідера ********** з його ЗЕшмурдяком, ніж терпіти шостий рік все це ?

З 2019 року лиха та нещастя так і сиплються на Україну... схоже Зеленський як такий собі Магніт Сатани притягує на Україну та її народ усе погане.
показати весь коментар
30.10.2024 13:18 Відповісти
ахметов, православна ****, суркіси , Герой Бойко вирубіть світло в АП тупим клоунам, вони і так не здогадуються хто за русській мір
показати весь коментар
30.10.2024 16:10 Відповісти

