"Укренерго" готується до найважчої зими за останні три роки. Що передбачає найгірший сценарій
Найближча зима буде однією з найважчих за попередні три роки. "Укренерго" проводить підготовку до кількох можливих сценаріїв проходження зими 2024-2025 років.
Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.
"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", – зазначив він.
За його словами, навесні через ворожі обстріли Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку. "Укренерго" має план відновити ці потужності.
Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.
"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", – наголосив Брехт.
Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
треба підіймати податки і обов'язково ціни на електрику.
тим більше, що це вимога: мвф, єс, вашингтона, нато, пентагона....
треба підіймати податки і обов'язково ціни на електрику.
тим більше, що це вимога: россійської агентури, північно-корейського уряду, БРІКСУ, іранського президента і Африканського союзу
З 2019 року лиха та нещастя так і сиплються на Україну... схоже Зеленський як такий собі Магніт Сатани притягує на Україну та її народ усе погане.