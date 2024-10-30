"Укренерго" готується до найважчої зими за останні три роки. Що передбачає найгірший сценарій

Найближча зима буде однією з найважчих за попередні три роки. "Укренерго" проводить підготовку до кількох можливих сценаріїв проходження зими 2024-2025 років.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", – зазначив він.

За його словами, навесні через ворожі обстріли Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку. "Укренерго" має план відновити ці потужності.

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", – наголосив Брехт.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.