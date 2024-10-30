ЄБРР виділить 300 мільйонів євро на закупівлю електровозів для "Укрзалізниці"

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить кошти на оновлення парку електровозів подвійного живлення. У межах позики "Укрзалізниця" зможе закупити 50 електровозів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій за результатами зустрічі команди Міністерства з представниками ЄБРР.

"Наразі ЄБРР готовий виділити позику у розмірі 300 мільйонів євро для закупівлі 50 електровозів. Водночас, завдяки грантовому фінансуванню за проєктом Світового банку "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення" (RELINC), вдасться придбати ще 30 електровозів на загальну суму $190 мільйонів", – зазначив заступник міністра Тимур Ткаченко.

Тож, Україна зможе поповнити локомотивний парк на 80 одиниць електровозів подвійного живлення.

За словами, Ткаченка, завдяки Єдиному портфелю інвестиційних проєктів (SPP) є можливість мобілізувати ресурси партнерів та спрямувати їх на реалізацію пріоритетних проєктів.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський зауважив, що крім оновлення парку локомотивів, важливою також є програма впровадження системи розподіленої генерації на залізниці для подолання дефіциту електроенергії в зимовий період.

Сторони дійшли згоди вже найближчим часом узгодити дедлайни по вказаних проєктах.

Як повідомлялося, у вересні "Укрзалізниця" та Європейське агентство залізниць підписали меморандум про співпрацю, спрямований на підвищення інтероперабельності та безпеки залізничного транспорту в Україні.