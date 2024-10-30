Попит на золото у світі побив рекорд попри високі ціни

Світовий попит на золото у третьому кварталі зріс приблизно на 5%, вперше перевищивши позначку $100 мільярдів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Всесвітньої золотої ради (WGC), передає Укрінформ.

За даними WGC, зростання обсягів попиту на золото до 1 313 тонн було підкріплено сильнішим інтересом із Заходу, включно з більшою кількістю заможних людей, що допомогло компенсувати "зниження апетитів" на золото з Азії.

Золото, яке 30 жовтня встановило рекорд у близько $2 790 за унцію, демонструвало приріст у ціні щомісяця цього року, за винятком незначного падіння в січні та червні, коли ціни були фіксованими.

У 2024 році вартість золота зросла більш ніж на третину.

Такий стрибок був зумовлений потужними закупівлями центральних банків та збільшенням попиту з боку заможних інвесторів. Зокрема, центробанки Польщі, Угорщини та Індії були серед найбільших покупців золота.

Також нещодавні досягнення золота були спричинені переходом Федеральної резервної системи США до зниження процентних ставок.

За словами головного ринкового стратега WGC Джона Ріда, закупівлі на непрозорому позабіржовому ринку ставали все більш "важливим важелем, що впливає на ціни".

Як повідомлялося, у вересні світові ціни на срібло зросли до максимуму за 12 років, ціни на золото встановили новий рекорд