Литва виплатить новим українським біженцям по 176 євро. Які умови отримання

Литва надасть одноразові виплати у 176 євро новоприбулим українським біженцям.

Про це пише LRT з посиланням на Вільнюський офіс Міжнародної організації міграції (МОМ), передає "Європейська правда".

Зазначається, що наразі кількість прибулих до країни українських біженців зменшилась, але Литва щотижня приймає по кілька десятків українців.

"І їм, безумовно, потрібна, насамперед, фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати", – заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Загалом підтримку буде надано громадянам України або третіх країн, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон Європейського Союзу не раніше 40 календарних днів тому.

Охочі отримати виплату мають зареєструватися в Департаменті міграції для отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, крім того, вони мають відповідати певним критеріям.

Зокрема, допомогу нададуть самотнім батькам або опікунам, які прибули з однією або кількома дітьми до 18 років, сім'ям із трьома і більше дітьми до 18 років, сім'ям із дитиною з обмеженими можливостями до 18 років (підтримку нададуть дітям і дорослим), вагітним жінкам, особам 60 років і старшим, а також особам з обмеженими можливостями.

Як повідомлялося, майже 62% українських біженців у Литві є працевлаштованими.