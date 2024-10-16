Болгарія виділила кошти на безкоштовний проїзд для дітей з родин біженців з України

Тимчасовий уряд Болгарії схвалив суму в 297 674 леви (близько 151 тис. євро) на оплату безкоштовного транспорту до школи для учнів із України, які мають тимчасовий захист у Болгарії.

Про це повідомляє урядова інформаційна служба Болгарії, передає The Sofia Globe.

Як уточнюється, кошти забезпечать їхнє транспортування від місць проживання до навчальних закладів протягом усього навчального року з 16 вересня по 30 червня 2025 року.

Найбільше дітей та учнів навчається в навчальних закладах районів Бургаса та Варни. Вони вступають до шкіл, де є місця, і тому частина дітей відвідує навчальні заклади, розташовані далеко від місця їх перебування.

Фінансова допомога буде виплачена з бюджету Міністерства освіти й науки Болгарії та з бюджету п'яти муніципалітетів – Несебур, Поморіє, Варна, Аксаково і Балчик.

На початку серпня повідомлялося, що Болгарія продовжила до кінця 2024 року схему державної підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від розв'язаної Росією повномасштабної війни.

До того стало відомо, що більшість українських біженців (64%) не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування, тож мають намір повернутися, але не можуть визначитись із термінами.

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.