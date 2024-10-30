Рада підтримала поправку до держбюджету про скасування підвищення зарплат прокурорам

Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Наразі народні депутати голосують за правки до проєкту державного бюджету на 2025 рік.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам", – написав він, уточнивши, що за врахування цієї поправки проголосували 242 нардепи.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту про держбюджет на 2025 рік, якими пропонувалося відмовитися від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень. Фактично зарплати підвищувалися на 37%.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проєкт державного бюджету на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет Міністрів законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Основні соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;

прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;

прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;

прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Верховна Рада 20 вересня почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік": до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.