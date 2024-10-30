БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кількість користувачів додатку "Дія" перевищила 21 мільйон

Кількість унікальних користувачів "Дії" перевищила 21 мільйон осіб.

Про це віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram. 

"Ми зростаємо щодня. У січні подолали позначку у 20 мільйонів і масштабуємося далі... Із "Дією" українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. Дія стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя", – зазначив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив уряду роздати по 1000 гривень кожному громадянину. Кошти можна буде отримати за схемою програми "Національний кешбек", для чого необхідно встановити "Дію".

Крім того, нещодавно Михайло Федоров анонсував шість нових послуг у застосунку "Дія": відображення дозволу на зброю, "еАкциз", мультишеринг, "е-Підприємець", повідомлення про проблеми зі зв’язком та "Дія.Підпис" для юридичних осіб.

Федоров Михайло (290) Мінцифри (863) Дія (679)
Топ коментарі
+4
Брехня!
Це ті, хто хоч раз зареєструвався ( багато хто з примусу ).
30.10.2024 14:45 Відповісти
+3
Нових клієнтів "дії" все менше, навіть на "кешбек" не повелися...
Вирішили "вавиною тищею" підкупити народ 😂
30.10.2024 14:15 Відповісти
+3
Клон кацапських ;Госуслуг; від тої ж компанії. Частина плану інтеграцію в кацапію.
30.10.2024 14:28 Відповісти
А де вони їх набрали? Це й діти включаючи новонароджених уже в дії? І всі біженці за кордоном теж вже в дії? Є хоч щось, де зелені не брешуть?
30.10.2024 14:29 Відповісти
Бидлота ринулася за "манною небесою" - 1000 грн. від Вована. Якщо інтерпретувати ситуацію в країні на родину, то в ситуаціїї коли у родини горить хата батько збирає всіх і каже "зараз я роздам вам усім по цукерці" замість того щоб гасити пожежу усіма засобами! Просто сором!!!
30.10.2024 14:33 Відповісти
Для того ,щоб зареєструватись ,треба мати смартфон ,а більшість пенсіонерів їх немають .
30.10.2024 17:46 Відповісти
Тища Зельоного працює! Перша була "ковідна" тисяча. Теж виключно для тих, хто зареєструвався. Плюю на їхню гроші. Мене нічим не примусять лізти в цю гнилу Зелено-ФСБшну програму.
30.10.2024 15:11 Відповісти
через дію нарік пройде на другий срок.то й тисяча для того.
30.10.2024 16:40 Відповісти
Брехня,всього 10 мільонів,і то зімною,три рази заходив в дію,толкового там немає нічого,тому видалив і більше не захожу.
30.10.2024 17:30 Відповісти
Кількість дебілів росте
30.10.2024 17:59 Відповісти
Невже скільки дегегератів. Які не можуть ніяк порозумнішати???
30.10.2024 18:50 Відповісти
ще трохи і буде 73%
30.10.2024 20:24 Відповісти
Через ДІЮ за посередництва отримання "вовиної тисячі" будуть "зроблені"(сфальшовані) майбутні вибори для зеленського. Хахляцька тупість і жадібність уже скалічила Україну в 2019, а зараз погубить кінцево.
31.10.2024 16:39 Відповісти

