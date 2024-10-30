Кількість користувачів додатку "Дія" перевищила 21 мільйон

Кількість унікальних користувачів "Дії" перевищила 21 мільйон осіб.

Про це віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Ми зростаємо щодня. У січні подолали позначку у 20 мільйонів і масштабуємося далі... Із "Дією" українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. Дія стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя", – зазначив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив уряду роздати по 1000 гривень кожному громадянину. Кошти можна буде отримати за схемою програми "Національний кешбек", для чого необхідно встановити "Дію".

Крім того, нещодавно Михайло Федоров анонсував шість нових послуг у застосунку "Дія": відображення дозволу на зброю, "еАкциз", мультишеринг, "е-Підприємець", повідомлення про проблеми зі зв’язком та "Дія.Підпис" для юридичних осіб.