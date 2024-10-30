Запровадження нового європейського мита СВАМ потрібно відтермінувати на державному рівні, – CFO "Метінвесту"

Запровадження європейського механізму регулювання викидів вуглецю (СВАМ) для України потрібно відтермінувати, адже українська промисловість не має можливості модернізувати своє виробництво під час війни, а через запровадження цього податку може втратити конкурентоздатність на світовому ринку.

Про це фінансова директорка "Метінвесту" Юлія Данкова розповіла на XXII Щорічному форумі фінансових директорів України, повідомляє пресслужба компанії.

Вона висловила думку, що Україні, замість введення додаткового регулювання до наявних податків, потрібно створити новий податок, аналогічний європейському. Але його запровадження має бути поступовим, адже стимулювання екологічної поведінки виробників потребує часу і великих інвестицій.

Данкова зауважила, що металургійні підприємства в Європі отримали мільярди євро державної підтримки на переобладнання виробництва відповідно до нових стандартів.

"На жаль, під час війни Євросоюз чи МВФ таких інвестицій в екологічні програми (в Україні, – ред.) робити не буде, тому і впровадження СВАМ також треба відтермінувати на державному рівні. Якщо ж екологічні податки запровадять без грантів та інвестицій, це буде ще один мінус для конкурентоспроможності України на світовому ринку", – сказала фінансова директорка "Метінвесту".

Як повідомлялося, через нове вуглецеве мито СВАМ Україна буде щороку втрачати 1,4 мільярда євро, писало європейське видання Politico. Цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже законодавство про СВАМ передбачає, що країна може отримати пільги у випадку форс-мажорних обставин. Зважаючи, що в Україні триває повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.