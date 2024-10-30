БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
ДБР проводить обшуки в одеському БЕБ. Розслідують справу щодо "зернового коридору" на 10 мільярдів, – ЗМІ (оновлено)

гроші

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в Одеському управлінні Бюро економічної безпеки.

Про це пише Інтеракс-Україна із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Проводяться обшуки в Одеському БЕБ у рамках розслідування справи щодо "зернового коридору", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, перевіряються факти можливого уникнення оподаткування зернотрейдерами, що могло завдати державі збитків більше ніж на 10 млрд грн.

Цю інформацію підтверджує джерело "Суспільного" у правоохоронних органах. Співрозмовник видання утонив, що правоохоронці розслідують можливе уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів завдяки махінаціям з експорту зерна, це могло завдати збитків державі на понад 10 млрд гривень.

Одеське видання "Думська" із посиланням на джерела у прокуратурі повідомляє, що правоохоронці під час обшуків вилучили документи у відділі зовнішньоекономічної діяльності та в будинках чотирьох співробітників БЕБ.

"Найімовірніше, розслідують схеми, пов'язані з уже колишнім генеральним прокурором Андрієм Костіним", – заявив співрозмовник видання.

Як повідомлялося, від початку роботи українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн – продукція вітчизняних аграріїв.

Автор: 

податки (2586) ДБР (514) Бюро економічної безпеки (497) зерновий коридор (196)
Топ коментарі
+20
Он, у полтавського БЕБехатого є цілий літак. Боюсь уявити, що може бути в одеського БЕБехатого - мабуть авіаносець...
30.10.2024 14:41 Відповісти
30.10.2024 14:41 Відповісти
+15
Шукайте у карманах зе-більшості.
30.10.2024 14:40 Відповісти
30.10.2024 14:40 Відповісти
+15
Там "шакали" гризуться з "вовками" "Шматок" не поділили...
30.10.2024 14:44 Відповісти
30.10.2024 14:44 Відповісти
Знову заБЕБали на лярди
30.10.2024 14:39 Відповісти
30.10.2024 14:39 Відповісти
Там "шакали" гризуться з "вовками" "Шматок" не поділили...
30.10.2024 14:44 Відповісти
30.10.2024 14:44 Відповісти
ні, там скоріше інспектори зі США не просто так хліб жеруть ; вазбуждьонний ВОВКА тамаГАВКАє, бо мабуть їх за яйця добре таки хапають зараз
30.10.2024 19:36 Відповісти
30.10.2024 19:36 Відповісти
Так міністр стратегічних галузей аграрний менеджер Ахмєтова Камишін вже де - так! в домікє ОПУ !
він не про війну піклувався й не про стратегічну промисловість для перемоги .
30.10.2024 19:34 Відповісти
30.10.2024 19:34 Відповісти
Шукайте у карманах зе-більшості.
30.10.2024 14:40 Відповісти
30.10.2024 14:40 Відповісти
Он, у полтавського БЕБехатого є цілий літак. Боюсь уявити, що може бути в одеського БЕБехатого - мабуть авіаносець...
30.10.2024 14:41 Відповісти
30.10.2024 14:41 Відповісти
https://politarena.online/na-poltavshchyni-posadovets-derzhkaznacheystva-zadeklaruvav-ponad-62-mln-hotivky-79360/
30.10.2024 19:03 Відповісти
30.10.2024 19:03 Відповісти
https://zhitomir-online.com/2024/10/21/holova-poltavskoi-filii-beb-zadeklaruvav-milyony-dolariv-hotivky-ta-firmu-z-litakom.html
30.10.2024 19:05 Відповісти
30.10.2024 19:05 Відповісти
Навіщо їм літак, у них є цілий і єдиний "зерновий коридор", він же створювався в першу чергу для цього, бо там не тільки збитки держави на 10 млрд.грн, там ще валюта, яка вже ніколи не надійде до України за зерно.
31.10.2024 12:14 Відповісти
31.10.2024 12:14 Відповісти
О. Кіпер, звичайно, не має до цього ані найменшого відношення.
30.10.2024 14:42 Відповісти
30.10.2024 14:42 Відповісти
Звіснощо не має. Саме тому і готується на генерального прокурора щоб вже гарантовано не мати відношення до всіх своїх оборуток.
05.11.2024 19:19 Відповісти
05.11.2024 19:19 Відповісти
"Караван лає, собака йде..." (с)
06.11.2024 08:11 Відповісти
06.11.2024 08:11 Відповісти
Боневтік проводить обшук в офісі Боневтіка. Цікаво!
30.10.2024 14:49 Відповісти
30.10.2024 14:49 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
30.10.2024 15:29 Відповісти
30.10.2024 15:29 Відповісти
Борьба нанайскіх мальчіков.

30.10.2024 15:35 Відповісти
30.10.2024 15:35 Відповісти
Зе більшість як щури розтягують все шо можуть,як перед смертю і я так міркую,що вони скоро ,як щури з пароплава будуть тікати і хер хто їх зупине.

зу
30.10.2024 15:47 Відповісти
30.10.2024 15:47 Відповісти
Цирк
30.10.2024 16:26 Відповісти
30.10.2024 16:26 Відповісти
чиє зерно, того і трусіть...
30.10.2024 17:44 Відповісти
30.10.2024 17:44 Відповісти
десять лімонів відкату і всі послами.
схемaтоз накатаний...
30.10.2024 18:49 Відповісти
30.10.2024 18:49 Відповісти
ДБР хоче процент.
30.10.2024 18:53 Відповісти
30.10.2024 18:53 Відповісти
Офіс йермака недоотримав гешефту?...
30.10.2024 19:04 Відповісти
30.10.2024 19:04 Відповісти
Бляха... вже й не знаєш за кого вболівати...
30.10.2024 19:25 Відповісти
30.10.2024 19:25 Відповісти
за 10 млрд гривень ..... розслідують схеми, пов'язані з уже колишнім генеральним прокурором .......

можно і у Англію їхати як додому ...... типу тебе переслідує держава і жити і собі і дітям і онукам та правнукам
30.10.2024 19:34 Відповісти
30.10.2024 19:34 Відповісти
"ДБР проводить обшуки в одеському БЕБ..." Джерело: https://biz.censor.net/n3517536
Всі обшукують всіх...
Всі "при ділі", всі заброньовані...
30.10.2024 20:20 Відповісти
30.10.2024 20:20 Відповісти
Прорыв в Украине-это не победа над Путиным. Настоящий прорыв-это когда первый матёрый коррупционер получит реальный срок и окажется за решёткой. По сравнению с этим победа в войне-это сущая мелочь.
30.10.2024 21:44 Відповісти
30.10.2024 21:44 Відповісти
Ворог України зельц і його установи продовжують грабувати країну!
Черговий спектакль: "Бджоли проти меду"? Огидно!
31.10.2024 07:36 Відповісти
31.10.2024 07:36 Відповісти
ЛУЧШЕ Б В ДБР БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ВЗЯЛИ ЧЕМ В ТЦК !)
03.11.2024 10:47 Відповісти
03.11.2024 10:47 Відповісти

