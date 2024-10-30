ДБР проводить обшуки в одеському БЕБ. Розслідують справу щодо "зернового коридору" на 10 мільярдів, – ЗМІ (оновлено)

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в Одеському управлінні Бюро економічної безпеки.

Про це пише Інтеракс-Україна із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Проводяться обшуки в Одеському БЕБ у рамках розслідування справи щодо "зернового коридору", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, перевіряються факти можливого уникнення оподаткування зернотрейдерами, що могло завдати державі збитків більше ніж на 10 млрд грн.

Цю інформацію підтверджує джерело "Суспільного" у правоохоронних органах. Співрозмовник видання утонив, що правоохоронці розслідують можливе уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів завдяки махінаціям з експорту зерна, це могло завдати збитків державі на понад 10 млрд гривень.

Одеське видання "Думська" із посиланням на джерела у прокуратурі повідомляє, що правоохоронці під час обшуків вилучили документи у відділі зовнішньоекономічної діяльності та в будинках чотирьох співробітників БЕБ.

"Найімовірніше, розслідують схеми, пов'язані з уже колишнім генеральним прокурором Андрієм Костіним", – заявив співрозмовник видання.

Як повідомлялося, від початку роботи українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн – продукція вітчизняних аграріїв.