На аукціон виставили найбільшу ділянку "Земельного банку" на 4 тисячі гектарів

На торги з суборенди державних сільськогосподарських земель вставили найбільшу ділянку "Земельного банку". Вона розташована у Кіровоградській області та має площу 3968,9 га.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Справжній "діамант" доступний на торгах з суборенди державних с/г земель – це ділянка площею 3968,93 гектарів, розташована у Кіровоградській області. Стартова вартість суборенди становить 12,18 млн грн", – зазначив він.

Ділянка є частиною кластеру земельних активів на Кіровоградщині загальною площею 5 941,6 гектарів. Через свій розмір, якість ґрунту та розташування вона підходить для розвитку великого аграрного бізнес-проєкту. Зокрема, цільове призначення ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Раніше ця ділянка перебувала в постійному користуванні ДП "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№115)", зареєстрованого на Київщині.

У червні уряд вилучив її у державного підприємства та передав у користування оператору "Земельного банку" у складі першого пулу земель. Тепер вона доступна для суборенди терміном на 14 років.

Аукціон з суборенди найбільшої земельної ділянки відбудеться 28 листопада.

Як повідомлялося, 17 вересня Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбудуться 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.