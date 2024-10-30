БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На аукціон виставили найбільшу ділянку "Земельного банку" на 4 тисячі гектарів

На торги з суборенди державних сільськогосподарських земель вставили найбільшу ділянку "Земельного банку". Вона розташована у Кіровоградській області та має площу 3968,9 га.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Справжній "діамант" доступний на торгах з суборенди державних с/г земель – це ділянка площею 3968,93 гектарів, розташована у Кіровоградській області. Стартова вартість суборенди становить 12,18 млн грн", – зазначив він.

Ділянка є частиною кластеру земельних активів на Кіровоградщині загальною площею 5 941,6 гектарів. Через свій розмір, якість ґрунту та розташування вона підходить для розвитку великого аграрного бізнес-проєкту. Зокрема, цільове призначення ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Раніше ця ділянка перебувала в постійному користуванні ДП "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№115)", зареєстрованого на Київщині.

У червні уряд вилучив її у державного підприємства та передав у користування оператору "Земельного банку" у складі першого пулу земель. Тепер вона доступна для суборенди терміном на 14 років.

Аукціон з суборенди найбільшої земельної ділянки відбудеться 28 листопада.

Як повідомлялося, 17 вересня Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбудуться 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.

оренда (407) аукціон (1370) земля (887) Мінагрополітики (1392) Коваль (34)
+5
Людей винищують, економіку вбивають, землі розпродають
30.10.2024 15:59 Відповісти
+5
А земельку продают,уроды зелёные.
30.10.2024 16:10 Відповісти
+5
Никакие обмены, продажи, аренды невозможны с землёй, пока идёт война. Только народ на референдуме должен определить - нужна продажа земли или нет
30.10.2024 16:35 Відповісти
У Кіровоградській області взагалі потрібно з землями розібратися, хто їх і у який спосіб привласнив, свіжо прєданіє коли один кідар убив людину як раба, якщо не помиляюся у тіх краях.
30.10.2024 15:47 Відповісти
Так, а потім цього кідера обрали головою ОТГ території на якій відбулося кроваве сафарі.
30.10.2024 16:47 Відповісти
Людей винищують, економіку вбивають, землі розпродають
30.10.2024 15:59 Відповісти
А земельку продают,уроды зелёные.
30.10.2024 16:10 Відповісти
Субаренда
30.10.2024 16:17 Відповісти
Так розумію що бувший радгосп,в свій час якісь кримінальники-виконавці сцибрили,тай нагаздували за роки.
30.10.2024 16:19 Відповісти
Никакие обмены, продажи, аренды невозможны с землёй, пока идёт война. Только народ на референдуме должен определить - нужна продажа земли или нет
30.10.2024 16:35 Відповісти
Ну чому, чому ти не хочеш захищати ціною власного життя власність ТНК?
30.10.2024 17:44 Відповісти
Оцінка усього 12 мільйонів гривень.
Для такого Мега-Активу це просто копійки.
Цікаво хто хапне по ''договорняку''?
З ким банда Зеленського ''до-базарилась''?
30.10.2024 18:44 Відповісти
Розпродажа українських чорноземів зеленою падалью йде повним ходом.
30.10.2024 19:03 Відповісти
Антинародна влада розпродує землі під час війни! Агентура працює проти України!
31.10.2024 12:12 Відповісти

