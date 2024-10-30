АРМА оголосила конкурс з вибору управителя для столичного ТРЦ Gulliver Поліщука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для арештованого за рішенням суду торговельно-розважального центру Gulliver.

Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro, повідомляє пресслужба Нацагентства.

АРМА встановило максимально можливі чотири критерії до майбутнього управителя:

учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн;

учасник повинен мати сталий та вдосконалений колектив фахівців, які повинні мати відповідні галузі вищої освіти та належний професійний досвід виконання своїх обовʼязків;

учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та заняття визначеними певними видами господарської діяльності (КВЕД: 68.20, 82.30, 93.29) за період не менше 3 останніх років;

учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними, внесеними до контролюючих органів.

За умовами відбору, мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу становитиме 17,39 млн грн. Це мінімальна сума, яку має сплачувати управитель.

Умови конкурсу передбачають, що управитель має спрямовувати до держбюджету мінімум 70% доходів, отриманих від управління майном. Переможцем конкурсу буде визнаного того, хто запропонує найбільший відсоток.

В АРМА нагадали, що у 2018 році ТРЦ Gulliver вже було арештовано та передано в управління Нацагентству. Компанія-управитель (на той час ТОВ "Три О") у 2018-2021 роках сплатила державі лише 8,2 млн грн. Тож зараз очікувані надходження від управління активом значно вищі.

Як повідомлялося, у квітні Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів. Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

У червні Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора передав майно ТРЦ Gulliver в управління АРМА. У пресслужбі ТРЦ тоді повідомляли про намір власника оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

У жовтні відібрана АРМА компанія оцінила ТРЦ Gulliver у 7,6 мільярда гривень.

Кому належить МФК "Гуллівер" у Києві

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер". Сам Поліщук раніше публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". Офіційно торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) в реєстрі вказаний її двоюрідний брат.

Втім, журналісти отримали договір поруки за кредитами на будівництво ТРЦ, підписаний самим Поліщуком. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше $207 мільйонів у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Станом на 2024 рік він заборгував цим банкам близько 14 мільярдів гривень. Однак державні банки замість спроб стягнути кошти чи нерухомість надають фірмі Поліщука щедрі розстрочки.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних як у гривні, так і доларах.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022 року він взагалі припинив повертати гроші державі. Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі.

На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".