Гривня зміцнилася: Нацбанк встановив офіційний курс долара на останній день жовтня

Курс гривні зміцнився щодо долара США після кількаденного зниження, але трохи знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 31 жовтня, на рівні 41,2790 грн/$, порівняно із 41,3798 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 3 копійки – до 44,6350 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.