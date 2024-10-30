БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги із Києва до Львова та Кам’янця-Подільського

У Запоріжжі відновлено рух поїздів

"Укрзалізниця" призначила на початок листопада додаткові потяги з Києва до Львова та Камʼянця-Подільського.

Зокрема, додатковий потяг №191/192 Київ - Львів відправиться з Києва 2 та 4 листопада о 8:18 та прибуде до Львова о 16:12, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

У зворотному напрямку зі Львова потяг відправиться 2 та 4 листопада о 14:14 та прибуде до Києва о 21:33.

Додатковий поїзд №239/240 Київ - Камʼянець-Подільський відправлятиметься з Києва 4 листопада о 08:26 та прибуватиме до Камʼянця-Подільського о 17:20.

У зворотному напрямку, з Камʼянця-Подільського, поїзд відправлятиметься 4 листопада о 12:02 та прибуватиме до Києва о 20:48.

Читайте також: Поїзди євроколією з Ужгорода можуть запустити вже наступного року, – заступник міністра фінансів

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди зі столиці до Львова та Рахова, які курсуватимуть наприкінці жовтня – на початку листопада.

Кам’янець-Подільський (10) Київ (4783) Львів (865) потяг (1339) Укрзалізниця (4923)
