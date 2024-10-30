Фінський суд вирішив конфіскувати російське майно на $4,3 мільярда за позовом "Нафтогазу"

Окружний суд Гельсінкі постановив арештувати активи Росії у Фінляндії на загальну суму до $4,25 мільярда для забезпечення позову "Нафтогазу України", який намагається стягнути російське майно на виконання рішення арбітражу у Гаазі.

У посольстві РФ у Фінляндії заявили, що 29 жовтня отримали від виконавчої служби Фінляндії перелік з понад 40 об'єктів нерухомості, на які накладений арешт за цим рішенням суду, передає Deutsche Welle із посиланням на Reuters.

У російському посольстві стверджують, що половина конфіскованого майна – це дипломатична власність, зокрема резиденції дипломатів. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде "використовувати всі правові механізми для захисту своїх інтересів".

Перелік арештованого російського майна опублікувало фінське державне інформагентство Yle. Переважно, до нього входять квартири у різних містах країни. Загалом арештовано близько сорока об’єктів загальною вартістю понад 35 мільйонів євро.

Як повідомлялося, у понеділок фінське видання Helsingin Sanomat повідомило, що в різних частинах Фінляндії почали арештовувати російську державну власність. Дії Виконавчої служби країни стали наслідком рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі, винесеного у квітні 2023 року.

У "Нафтогазі" підтвердили, що Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній групи та наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз України" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році.

Судовий процес тривав із 2016 року.

15 лютого 2016 року Російській Федерації було вручено офіційне письмове повідомлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта" та ДК "Газ України" про інвестиційну суперечку в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Причиною суперечки була незаконна експропріація РФ інвестицій групи "Нафтогаз" на території Криму. Арбітражне провадження було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядалася при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

У лютому 2019 року трибунал підтвердив провину Росії у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму. Росія це рішення не визнала.