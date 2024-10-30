Український виробник кормів отримав кредит від ЄБРР на розширення бізнесу у Литві

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть українському виробнику кормів для домашніх тварин – компанії "Кормотех" – фінансовий пакет для будівництва другого заводу в Литві.

Загальна вартість проєкту становитиме 63 млн євро, йдеться в повідомленні ЄБРР.

Кредит надається холдинговій компанії Групи Vengast Investments Ltd (Кіпр) та її дочірній компанії у Литві Kormotech UAB.

Пакет фінансування є синдикованим кредитом A/B на суму 40 млн євро, з яких 20 млн євро надасть нідерландський фонд управління активами ILX Fund.

Раніше банк надав 15 млн євро Kormotech Group на будівництво свого першого виробничого підприємства в Литві, яке функціонує з червня 2020 року. ЄБРР також надав позику на оборотний капітал у розмірі 3,3 млн євро під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

"Проєкт допоможе зміцнити практику розвитку людських ресурсів і навичок "Кормотех" у відповідь на поточні виклики ринку праці в Україні, зокрема, відкривши нові можливості для працевлаштування та навчання для жінок-працівниць, ветеранів та інших груп населення. Це також підвищить енергоефективність", – сказано в повідомленні ЄБРР.

Kormotech Group була створена в 2003 році та входить до трійки лідерів українського ринку кормів для домашніх тварин.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР профінансує половину угоди зі злиття операторів "Датагруп-Воля" і lifecell.

Окрім того, ЄБРР надав кредит у 70 млн євро групі компаній Nova ("Нова пошта") для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік.

Також ЄБРР виділить 300 млн євро на закупівлю електровозів для "Укрзалізниці".