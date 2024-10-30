"Кернел" Веревського продав одне із придбаних раніше суден за $7,4 мільйона

Найбільший агрохолдинг України – компанія Kernel Holding S.A. – у квітні цього року продав одне з куплених раніше суден – Eneida.

Про це йдеться в річному звіті компанії, передає LIGA.net.

"У квітні 2024 року, на тлі покращення ринкового клімату в Україні та стабілізації глибоководного експорту, ми вирішили відмовитися від одного з наших балкерних суден Eneida через його меншу важливість для наших експортних операцій", – сказано в документі.

За судно з вантажопідйомністю 44 тис. тонн зерна компанія отримала $7,4 млн.

За даними ресурсу VesselFinder, який надає послуги з відстеження суден, Eneida вже перейменована на Rozana і перебуває в Аравійському морі.

У "Кернел" також розповіли, що у власності й управлінні компанії є балкер Rotterdam Pearl V із потужністю для транспортування 50 тис. тонн зерна та танкер Mavka, здатним перевозити 12,5 тис. тонн соняшникової олії.

Балкер Rotterdam Pearl V був куплений у грудні 2023 року за $15,7 млн.

У середині жовтня повідомлялося, що агрохолдинг "Кернел" повністю погасив п'ятирічні єврооблігації на $300 млн зі ставкою 6,5% річних.

Пізніше агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) агрохолдингу Kernel до "CCC-" з "CC" у зв'язку зі своєчасним погашенням доларових облігацій і покращенням операційних показників. Рейтинг "CCC-" досі відображає високі кредитні ризики Kernel Holding S.A. через складні умови ведення бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.