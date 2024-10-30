Суд повторно арештував 2,6 мільярда на рахунках онлайн-казино Pin-Up. Його пов’язують з росіянами

Суд повторно арештував 2,6 млрд грн на рахунках онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Рішення про повторний арешт коштів Печерський районний суд Києва ухвалив 30 жовтня за клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора, повідомляє пресслужба ДБР.

"Наразі ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт", – запевнили у Державному бюро розслідувань.

Як повідомлялося, раніше очільниця АРМА Олена Дума заявила, що суддя Печерського суду Світлана Смик скасувала арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Це дозволяло його власникам вимагати повернення грошей, які АРМА вже спрямувало на закупівлю Військових облігацій, а отже на Збройні сили України.

Чому арештували мільярди на рахунках онлайн-казино Pin-Up?

Нагадаємо у серпні суд передав АРМА арештовані на рахунках онлайн-казино Pin-Up 2,2 млрд грн. Ці кошти арештували в межах розслідування схем легалізації майна "за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів".

В Офісі генпрокурора уточнили, що арештовані кошти знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.

За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.