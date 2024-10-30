На Закарпатті оновлять пункти пропуску на кордоні для зменшення черг і прискорення доставки вантажів

Кабінет Міністрів України працює над розбудовою пунктів пропуску, щоб зменшити черги на кордоні та прискорити доставку вантажів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Уряд працює над розбудовою пунктів пропуску, адже лише збільшення пропускної здатності кордону дозволить зменшити черги, а значить прискорити доставку вантажів. Міністерством розвитку громад та територій вже розроблено проєкт Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року та Операційний план із конкретними заходами", – повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Серед планів, зокрема, будівництво нових пунктів пропуску та реконструкція наявних.

"Найближчим часом очікується запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску "Лужанка" (пункт пропуску на кордоні з Угорщиною, розташований у Закарпатській області, – ред.), також наступного року передбачена його масштабна реконструкція", – розповіла Свириденко.

Паралельно з цим триватиме реконструкція терміналів пункту пропуску "Ужгород" для розмежування вантажного та пасажирського транспорту, що дозволить збільшити пропускну спроможність для вантажівок щонайменше на 30%.

Окрім того, найближчим часом уряд планує будівництво нового пункту пропуску "Біла Церква" (автомобільний пункт пропуску між українським селом Біла Церква і румунським Сігету Мармацієй, які розділяє річка Тиса, – ред.) як для вантажівок, так і для пасажирського транспорту.

Румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса, також готується до відкриття на тимчасовій інфраструктурі пункт пропуску "Велика Паладь".

Як повідомлялося, в пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься.