У найбільших держбанках Росії закінчились гроші на сімейну іпотеку попри доручення Путіна

Найбільші російські державні банки – "Сбєрбанк" і ВТБ – зупинили оформлення сімейної іпотеки через вичерпання виділених урядом лімітів на цю програму.

По це повідомили пресслужби банків, передає The Moscow Times.

Так, ВТБ припинить видачу відповідних іпотечних кредитів із 31 жовтня.

"Щойно уряд виділить нові ліміти щодо сімейної іпотеки, ми оперативно відновимо роботу по ній", – додали в банку.

"Сбєрбанк" повідомив про зупинення оформлення угод із сімейної іпотеки з 30 жовтня, також пояснюючи це вичерпанням виділених коштів.

Водночас "Сбєрбанк" підвищив відсоткові ставки по сімейній іпотеці понад встановлений ліміт: у Москві та Санкт-Петербурзі середня ставка становитиме 9,4%, а в інших регіонах – 10%. Ставки зросли слідом за збільшенням ключової ставки Центробанку РФ, який підвищив її до 21%, що стало рекордним значенням.

23 жовтня російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін заявив, що уряд Росії не планує розвивати іпотеку за рахунок державної підтримки з огляду на високе зростання цін в економіці. За його словами, інфляція в будівництві зараз перевищує середню по країні і становить 15-20% (за даними Росстату, річна інфляція у вересні сповільнилася до 8,63%).

"Ми жодними заходами підтримки не зможемо цю іпотеку утримати", – сказав Хуснуллін, додавши, що краще почекати та спостерігати за подальшим розвитком ситуації.

Як повідомлялося, з липня у Росії суттєво урізали програми пільгової іпотеки на придбання житла в умовах рекордного зростання видатків на війну з Україною. Ще раніше російські банки були занепокоєні тим, що бюджет не зможе виплачувати компенсації за пільговою іпотекою.

При цьому у березні російський диктатор Путін доручав продовжити термін дії пільгової іпотеки для сімей із дітьми до 2030 року зі збереженням пільгової ставки (трохи більше 6%).