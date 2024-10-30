Китайський автовиробник BYD вперше обійшов американську Tesla за квартальним доходом

Китайський автовиробник BYD вперше обійшов за виторгом свого головного конкурента – американську компанію Tesla.

Про це пише Bloomberg, передає LIGA.net.

Як повідомляється, виторг BYD за три місяці зріс на 24% у річному вимірі – до 201,1 млрд юанів ($28,2 млрд), хоч і недотягнув до прогнозу.

У Tesla виторг виявився меншим – $25,2 млрд.

Водночас американська компанія випереджає китайського конкурента за прибутком – $2,2 млрд проти $1,6 млрд.

Зазначається, що Tesla випереджала BYD за валовими фінансовими показниками завдяки високій середній вартості електромобіля. Зараз же китайська компанія майже зрівнялася з американською за квартальним випуском (444 тис. і 463 тис. автомобілів відповідно).

Раніше стало відомо, що Китай закликав своїх автовиробників припинити великі інвестиції в європейські країни, які підтримують додаткові мита на виготовлені в Китаї електромобілі.

На початку серпня повідомлялося, що уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.

4 липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.