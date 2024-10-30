Нові мита ЄС на китайські електромобілі набули чинності, Китай відповість зупинкою інвестицій, – Reuters

Китай закликав своїх автовиробників припинити великі інвестиції в європейські країни, які підтримують додаткові мита на виготовлені в Китаї електромобілі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Нові тарифи Європейського Союзу на електромобілі китайського виробництва набули чинності 30 жовтня. 10 членів ЄС, включно з Францією, Польщею та Італією, підтримали мита під час голосування цього місяця, 5 країн, включно з Німеччиною, висловилися проти, а 12 – утрималися.

Тоді як Китай продовжує переговори про альтернативу тарифам, китайським автовиробникам, включно із BYD, SAIC та Geely, повідомили на зустрічі, проведеній Міністерством торгівлі країни 10 жовтня, про те, що вони повинні призупинити інвестування у великі активи в країнах, які підтримали мита.

Кілька іноземних автовиробників також були присутні на зустрічі, де закликали бути обачними щодо своїх інвестицій в країни, які утрималися від голосування, і заохочували інвестувати в ті, які проголосували проти тарифів.

Китайські автовиробники в Європі

Китайська державна компанія SAIC, другий за величиною автоекспортер Китаю, обирає місце для заводу електромобілів у Європі та окремо планує відкрити свій другий європейський центр запчастин у Франції цього року, щоб задовольнити зростаючий попит на автомобілі марки MG.

Уряд Італії веде переговори з Chery, найбільшим автовиробником Китаю за експортом, та іншими китайськими автовиробниками, включно з Dongfeng Motor про потенційні інвестиції.

BYD будує завод в Угорщині, яка проголосувала проти тарифів. Китайський гігант електромобілів також розглядає можливість перенесення своєї європейської штаб-квартири з Нідерландів до Угорщини через проблеми з витратами.

Ще до того, як Пекін опублікував свої вказівки, китайські компанії були обережні щодо самостійного створення виробничих майданчиків у Європі, оскільки це вимагає великих інвестицій і глибокого розуміння місцевих законів і культури.

На зустрічі 10 жовтня автовиробникам також сказали, що вони повинні уникати окремих інвестиційних дискусій із європейськими урядами, а натомість працювати разом для проведення колективних переговорів.

Директива стала наступною після подібного попередження в липні, коли Міністерство торгівлі Китаю порадило автовиробникам не інвестувати в такі країни, як Індія та Туреччина, і бути обережними з інвестиціями в Європі.

Мита на китайські електромобілі в Європі

На початку серпня повідомлялося, що уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.

4 липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.

У травні цього року повідомлялося, що Китай готовий ввести тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників Європейського Союзу та США на тлі зростання торговельної напруженості.