Литва посилить правила отримання посвідок на проживання

Литва з грудня цього року збирається посилити правила оформлення посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви, передає LRT.

Так, відтепер заяви зможуть подавати лише громадяни тієї країни, у якій працює офіс.

Ця зміна відображає поточні імміграційні тенденції та спроможність державних установ, що беруть участь у розгляді заявок.

"Це рішення було ухвалене з огляду на сучасні тенденції міграції та потенційні загрози безпеці нашої держави. Наша міграційна політика має узгоджуватися з інтересами національної безпеки, пріоритетами зовнішньої політики, потребами ринку праці та інституційними можливостями нашої держави", – заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Громадяни країн, у яких немає представництва зовнішнього постачальника послуг, усе одно зможуть подавати заявки на отримання дозволу на тимчасове проживання через постачальників в інших країнах, якщо вони планують приїхати до Литви для возз'єднання сім’ї, висококваліфікованої роботи або навчання за затвердженими програмами, зокрема докторськими.

Іноземці зможуть подати заяву в іншій країні, якщо вони переведені в рамках своєї компанії або збираються працювати на посадах викладачів або дослідників за трудовими договорами з литовськими науковими та навчальними установами.

Ті, хто приїжджає до Литви для роботи у великого інвестора або в рамках програми колективного переселення на основі закону про інвестиції, також мають право на отримання дозволу.

Громадяни країн, у яких немає офісу зовнішнього постачальника, зможуть подавати документи на національні візи на будь-яких підставах, за винятком випадків, коли національні візи запитуються для відряджених або сезонних працівників.

Напередодні стало відомо, що Литва надасть одноразові виплати у 176 євро новоприбулим українським біженцям.

До того повідомлялося, майже 62% українських біженців у Литві є працевлаштованими.