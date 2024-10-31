БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україну за вісім місяців ввезли автівок майже на $3 мільярди. Найбільше – з Німеччини та США

авто

Із січня до серпня в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (нових та вживаних), що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Державної служби статистики.

Загальна митна вартість цих авто становила $2,93 млрд, що на 19% більше, ніж торік.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли майже 42,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Десять країн-постачальників легкових авто:

  • Німеччина – 42 468 одиниць (-5%);
  • США – 34 590 (+63%);
  • Китай – 25 604 (+102%);
  • Японія – 21 934 (+14%);
  • Республіка Корея – 11 159 (+63%);
  • Франція – 10 741 (-36%);
  • Словаччина – 9 651 (+52%);
  • Мексика – 9 391 (+77%);
  • Чехія – 9 117 (-21%);
  • Велика Британія – 9 070 (-8%).

Як повідомлялося, із січня до вересня 2024 року українці витратили на придбання нових легкових авто понад 93 млрд грн, що на 21% більше, ніж торік. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Зокрема, найбільшу суму сплатили за автівки марки Toyota – майже 14 млрд грн.

Автор: 

авто (4290) імпорт (2442) продаж (2132)
У нас забагато інвалідів в прокуратурі, майте повагу, ім шо пішки ходити, як усякі там Чевінські-Стерненки?
31.10.2024 10:19 Відповісти
Ще б сказали хто завозив і скільки податків сплатив...
31.10.2024 10:10 Відповісти
А це авто для ВСУ, чи для непридатних?
31.10.2024 10:16 Відповісти
Ще б сказали хто завозив і скільки податків сплатив...
ви самі ж на ресурсі за закупівлі удо членовозів у 23-24 писали: то лексуси по 3.3 ляма за штуку (близько 10 лямів), то мультівани за 3.8 ляма штука (16 лямів на кагал), то прадіки по 2 лями штука
під час війни нагальна потреба...

https://biz.censor.net/news/3506109/udo_kupylo_novi_elitni_pozashlyahovyky_lexus_po_33_milyiona_gryven

https://biz.censor.net/news/3420719/upravlinnya_derjavnoyi_ohorony_kupylo_koshtovni_mikroavtobusy_volkswagen_po_38_milyiona_za_shtuku

https://biz.censor.net/news/3462465/upravlinnya_derjohorony_kupylo_elitni_pozashlyahovyky_toyota_z_mygalkamy_po_2_milyiony_za_shtuku
Вчора писали - якась сільрада (скоріш тергромада) купила Міцубісі за 2, млн грн.

Мабуть це вічне - як тільки люде дориваються до "вільних" грошей, зносить дах.
виконком Курилівської сільради Куп'янського району (село розташовано майже на лбз - посередині між Куп'янськом та лбз) замовив паджеро спорт за 2.07 ляма
Так, це про них, але сільрад вже немає - тергромади. Наче.
https://nashigroshi.org/2024/10/28/sil-rada-mizh-kup-ians-kom-i-frontom-kupyla-avtomobil-mitsubishi-pajero-sport-za-2-mil-****/
А це авто для ВСУ, чи для непридатних?
Більшою мірою для ЗСУ.
Це Вам так здається, чи цифра є ??
Де це ти прочитав?
На перкані напроти охвісу Подоляка написано ?
У нас забагато інвалідів в прокуратурі, майте повагу, ім шо пішки ходити, як усякі там Чевінські-Стерненки?
Пересів на веломашину, п'ять років тому,став почуватися набагато краще
А де до того сидів?...
У кабіні вантажівки 30років
Плюс у тому, що з розмитнення великі суми йдуть в бюджет. Мінус у тому, що й так вже дуже велика кількість машин на дорогах, а тим паче - "битків" з купою нюансів по безпеці. Авто, які йдуть на ЗСУ це не стосується, звісно.
Якщо подумати що відбувається, то одні гинуть, інші гребуть як в останнє, треті десь посередині, єдність в країні починає наближатися до рейтингів сонцесяйного марафону.
А чого вони пораненим солдатам не дадуть теплі посади чиновників? А кидають їх на конфронтацію в тцк? Це було риторичне питання.
Весь держапарат викликає огиду.
на автівках для ЗСУ гріють руки начальство... Земляк військовий купив авто у свого офіцкра...При оформленні виявилося, що автівка ввезена волонтером..То це схеми , які не руйнуються чи плітки??? люди віддають багато своїх коштів і не відомо кому чи барбосам чи нашим Героям...Хоча 3 рік війни і все всім у Київі по кую
Іншими словами. Україна, в особі зелених недоумків, штучно утримуючи курс, витратила валютні резерви у сумі 3 ярда доларів, які так важко надають союзники, на ********.
А скільки мінометів і мін для них модна було закупити по світу?
За ці машинки, сотні солдатів своїм життям заплатили на фронті, через нестачу, рації, міни, дрона, тепловізора...
Ростріл- це найгуманніша міра для винних.
