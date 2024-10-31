В Україну за вісім місяців ввезли автівок майже на $3 мільярди. Найбільше – з Німеччини та США

Із січня до серпня в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (нових та вживаних), що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Державної служби статистики.

Загальна митна вартість цих авто становила $2,93 млрд, що на 19% більше, ніж торік.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли майже 42,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Десять країн-постачальників легкових авто:

Німеччина – 42 468 одиниць (-5%);

США – 34 590 (+63%);

Китай – 25 604 (+102%);

Японія – 21 934 (+14%);

Республіка Корея – 11 159 (+63%);

Франція – 10 741 (-36%);

Словаччина – 9 651 (+52%);

Мексика – 9 391 (+77%);

Чехія – 9 117 (-21%);

Велика Британія – 9 070 (-8%).

Як повідомлялося, із січня до вересня 2024 року українці витратили на придбання нових легкових авто понад 93 млрд грн, що на 21% більше, ніж торік. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Зокрема, найбільшу суму сплатили за автівки марки Toyota – майже 14 млрд грн.