В Україну за вісім місяців ввезли автівок майже на $3 мільярди. Найбільше – з Німеччини та США
Із січня до серпня в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (нових та вживаних), що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Державної служби статистики.
Загальна митна вартість цих авто становила $2,93 млрд, що на 19% більше, ніж торік.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли майже 42,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Десять країн-постачальників легкових авто:
- Німеччина – 42 468 одиниць (-5%);
- США – 34 590 (+63%);
- Китай – 25 604 (+102%);
- Японія – 21 934 (+14%);
- Республіка Корея – 11 159 (+63%);
- Франція – 10 741 (-36%);
- Словаччина – 9 651 (+52%);
- Мексика – 9 391 (+77%);
- Чехія – 9 117 (-21%);
- Велика Британія – 9 070 (-8%).
Як повідомлялося, із січня до вересня 2024 року українці витратили на придбання нових легкових авто понад 93 млрд грн, що на 21% більше, ніж торік. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Зокрема, найбільшу суму сплатили за автівки марки Toyota – майже 14 млрд грн.
під час війни нагальна потреба...
Мабуть це вічне - як тільки люде дориваються до "вільних" грошей, зносить дах.
На перкані напроти охвісу Подоляка написано ?
А чого вони пораненим солдатам не дадуть теплі посади чиновників? А кидають їх на конфронтацію в тцк? Це було риторичне питання.
А скільки мінометів і мін для них модна було закупити по світу?
За ці машинки, сотні солдатів своїм життям заплатили на фронті, через нестачу, рації, міни, дрона, тепловізора...
Ростріл- це найгуманніша міра для винних.