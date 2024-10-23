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Новини
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Українці з початку року придбали нових авто на понад 93 мільярди гривень

toyota

Із січня до вересня 2024 року українці витратили на придбання нових легкових авто понад 93 млрд грн, що на 21% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Зокрема, найбільшу суму сплатили за автівки марки Toyota – майже 14 млрд грн.

Водночас преміальні німецькі марки BMW та Mercedes-Benz посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. На нові BMW витратили 12,3 млрд грн, а на "Мерседеси" – 6,9 млрд грн.

На четвертому місці – Volkswagen, яких накупили на 6,6 млрд грн.

П’ятірку лідерів замикає Renault, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.

Як повідомлялося, у вересні попит на нові авто різко обвалився, українці придбали 5,7 тис. нових легковиків, що на 30% менше, ніж у серпні. Загалом із січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

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авто (4177) продаж (2092)


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23.10.2024 10:30 Відповісти
це все інваліди. мають же вони на чомусь пересуватись.
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23.10.2024 11:20 Відповісти
Правильно. ЖИТЬ нужно сегодня, а не ждать, когда война закончится, ведь не известно, что будет завтра!!!
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23.10.2024 12:01 Відповісти
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23.10.2024 12:59 Відповісти
Це однозначно перемога Зеленьського і НБУ.
Тримати занижений курс іноземної валюти, за рахунок продажу валюти, що надали західні союзники і купувати за цю валюту китайські труси, турецькі шкарпетки, Дольче Габану і 93 млрд на авто, замість того, щоб витратити цю валюту на озброєння- гєніальна стратегія зелених запроданців.
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23.10.2024 13:58 Відповісти
В світлі того, що в державних установах обертаються десятки мільйонів доларів хабарів, на схожі суми крадеться допомога та кошти бюджету, тисячі держслужбовців отримують неслабкі пенсії на додаток до таких самих зарплат, нічого дивного в цьому немає!
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23.10.2024 14:34 Відповісти
Хто вони, ці "воїни" на колесах?
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23.10.2024 14:51 Відповісти
А що саме тобі не подобається ? Типу люди не мають купувати собі машини чи що ?
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24.10.2024 00:26 Відповісти

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