Українці з початку року придбали нових авто на понад 93 мільярди гривень

Із січня до вересня 2024 року українці витратили на придбання нових легкових авто понад 93 млрд грн, що на 21% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Зокрема, найбільшу суму сплатили за автівки марки Toyota – майже 14 млрд грн.

Водночас преміальні німецькі марки BMW та Mercedes-Benz посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. На нові BMW витратили 12,3 млрд грн, а на "Мерседеси" – 6,9 млрд грн.

На четвертому місці – Volkswagen, яких накупили на 6,6 млрд грн.

П’ятірку лідерів замикає Renault, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.

Як повідомлялося, у вересні попит на нові авто різко обвалився, українці придбали 5,7 тис. нових легковиків, що на 30% менше, ніж у серпні. Загалом із січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.