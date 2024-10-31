БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укргазвидобування" запустило нову свердловину на 170 тисяч кубометрів газу на добу

Група "Нафтогаз" запустила свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. кубометрів на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

Перед запуском оновленої свердловини фахівці провели аналіз геологічної моделі родовища, прорахували всі ризики та становили спеціалізоване обладнання для завершення свердловин.

"Така технологія дала змогу залучити до розробки поклад ще одного горизонту, а відтак збільшити видобуток газу на цій свердловині", – зазначив тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора компанії Сергій Лагно.

Загалом від початку року "Укргазвидобування" успішно застосовує технологію ОРЕ на своїх об’єктах. З моменту введення в експлуатацію свердловин за технологією ОРЕ додатковий видобуток на кінець поточного року становитиме понад 50 млн кубометрів.

Читайте також: Відремонтована свердловина "Укрнафти" збільшила віддачу в 520 разів

Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2024 року добувні компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд кубометрів товарного газу, що на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

газ (8108) Нафтогаз (3358) свердловина (109) Укргазвидобування (942)
уу леонидыча новая кормушка???вот работает ведь,а вы холопы радуйтесь за успех готовьтесь платить по 20грн за куб
31.10.2024 13:21 Відповісти
а ти хочеш радоваться "дешьовому" рашстскому газу ?

у Лєонідича приватна власність тому й працює

.
31.10.2024 15:43 Відповісти
Координаты в телеграм с адресом забыли сообщить.
31.10.2024 14:39 Відповісти

