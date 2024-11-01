Ухвалення законопроєкту №12142 про залізничний транспорт несе численні ризики для України, – ЗМІ

Україна взяла на себе зобов’язанна оновити законодавство про залізничний транспорт після того, як в 2014 році була підписана Угода про асоціацію з ЄС. З того часу різні склади парламетну і Кабміну провалили вже не одну спробу прийняття закону. Чергова спроба – проєкт закону "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України" (№12142), який подав уряд.

Але і цей проєкт має численні недоліки, зокрема – відсутні строки створення Нацкомісії з регулювання тарифів, а оператори приватної тяги будуть допущені на колії мінімум через 10 років, пише Центр транспортних стратегій.

"У пояснювальній записці сказано, що проєкт "запроваджує систему органів державного управління залізничним транспортом, яка відповідає положенням актів ЄС у сфері залізничного транспорту, врегульовує діяльність операторів залізничного рухомого складу та володільців рухомого складу". У тексті є також згадування про Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сфері транспорту, та перелічуються її повноваження, проте не вказано, коли саме вона буде створена. Так само у законопроекті відсутні згадки про приватних операторів тяги", – вказує видання.

У Європейській Бізнес Асоціації ЦТС пояснили, що у Раду поданий проєкт, який не пройшов обговорення з бізнесом. "Законопроєкт, який обговорювався з бізнесом і стейкхолдерами, має назву "Про залізничний транспорт". І поки незрозуміло, коли його зареєструють у Раді", – кажуть в ЄБА.

"У ЕВА наголошують, що зареєстрований проєкт має багато "але": там відсутні системні положення, яких бізнес очікує від закону. Зокрема – реформування "Укрзалізниці", яке забезпечить організаційне та фінансове розділення діяльності УЗ як перевізника та оператора інфраструктури, заборона перехресного субсидіювання вказаних напрямків, створення окремої структури для вирішення питань з непрофільними активами та спірними зобов’язаннями, тощо", – перераховує видання.

Також, на переконання фахівців, новий закон має передбачати недискримінаційний доступ до залізничної інфраструктури загального користування; державне регулювання тарифу на доступ до залізничної інфраструктури шляхом погодження розміру тарифу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту; впровадження прозорої та чіткої схеми розрахунку тарифу.

Менеджерка Комітету з логістики ЕБА Дар’я Січкар наголошувала і раніше: однин з ключових моментів, який потребує доопрацювання – це запровадження приватної тяги. У законопроєкті є положення, що протягом 5 років з дня набрання чинності законом перевезення на інфраструктурних мережах з шириною колії 1520 мм здійснюються лише суб’єктами господарювання державного сектора економіки.

"Тобто, у кращому випадку, лише через 10 років у приватних операторів з’явиться можливість вийти на колію 1520. Це категорично не підтримується бізнесом, тож ми сподіваємось це положення доопрацювати", – коментувала вона.

Крім того, важливо пам’ятати: допуск приватних компаній до залізничний перевезень – це основне зобов’язання, яке взяв на себе Кабмін у міжнародних угодах зі Світовим банком та ЄС Ukraine facility, кажуть парламентарі.