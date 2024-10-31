Бюджет-2025: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні з пропозиціями депутатів
Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.
Відповідну постанову №12000/П на засіданні у четвер підтримали 247 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили", – уточнив Железняк.
Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.
Окрім того, Комітет з питань бюджету підтримав низку інших поправок до законопроєкту:
- усі джерела наповнення Дорожнього фонду (43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони,
- щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування,
- виключити пропозицію перевести рахунки лікарень до Казначейства,
- запровадити гредову систему оплати праці для Апарату Верховної Ради з 1 квітня 2025 року;
- обмежити виплату пенсій "чорнобильцям" та доплат непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення: їх отримуватимуть лише ті, хто жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Це дозволить зменшити виплати на 15 млрд грн;
- переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення;
- розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони;
- розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги;
- визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсної дотації з місцевих бюджетів, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.
Держбюджет-2025: ключові цифри
Існує дві речі, які об'єднують українську націю і український народ. Більше 90% українців підтримують їх. Річ перша: нашу Перемогу і ЗСУ. Річ друга: інтеграція до ЄвроСоюзу і НАТО.
Я вже казав, що кожен із нас прокидається, дивлячись сайт DeepState. Вчора цей сайт, уже після мого виступу в парламенті, показав, що наші війська вимушені були залишити Селидове.
Також учора основним повідомленням від наших партнерів був Enlargement Report - звіт щодо розширення, який видає Європейська Комісія. Маємо погану новину з цього звіту. Дослівно: ЄвроКомісія вперше, звертаю вашу увагу, розкритикувала марафон «єдині новини» у своєму звіті, що є щорічною оцінкою країн-кандидатів на вступ ЄС. У звіті ЄС викликало занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону (нам це добре відомо) і його фінансування з держбюджету.
Брюссель рекомендує відновити різноманітність медіа поступово, не чекаючи завершення війни. І це означає включити опозиційні телеканали. ЄС звернули увагу на діяльність телеканалу «Рада», де зафіксовано невисвітлення опозиційних поглядів. Відсутність трансляції засідань нашого парламенту.
Ми маємо забрати гроші з прокурорів. Бюджет має бути військовим! Ми маємо забрати гроші з телемарафону. Ми маємо змінити функціонування каналу «Рада». Ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою у військових на фронті, і з низкою пропозицій, які виклала Європейська Солідарність. Пане голово, я прошу поставити на голосування поправку, яка підписана мною та Ніною Южаніною, яка забирає гроші в прокурорів. І ухвалити бюджет з рекомендаціями, які ви почули.