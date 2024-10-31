Бюджет-2025: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні з пропозиціями депутатів

Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Відповідну постанову №12000/П на засіданні у четвер підтримали 247 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили", – уточнив Железняк.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.

Окрім того, Комітет з питань бюджету підтримав низку інших поправок до законопроєкту:

усі джерела наповнення Дорожнього фонду (43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони,

щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування,

виключити пропозицію перевести рахунки лікарень до Казначейства,

запровадити гредову систему оплати праці для Апарату Верховної Ради з 1 квітня 2025 року;

обмежити виплату пенсій "чорнобильцям" та доплат непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення: їх отримуватимуть лише ті, хто жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Це дозволить зменшити виплати на 15 млрд грн;

переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення;

розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони;

розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги;

визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсної дотації з місцевих бюджетів, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри