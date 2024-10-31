Нацбанк покращив оцінку зростання ВВП України в цьому році

Національний банк покращив до 4% прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та брак трудових ресурсів гальмували відновлення економіки, водночас реальний ВВП продовжував зростати – як у другому, так і в третьому кварталах 2024 року.

"Причому менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році – до 4%", – йдеться у повідомленні.

Також у Нацбанку наголошують, що значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки – на 4,3-4,6% у 2025-2026 роках.

Як повідомлялося, у липні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках – до 4-5% на рік.

Які ще прогнози щодо ВВП України існують?

За останніми оцінками Мінекономіки, у вересні 2024 року зростання економіки України прискорилося до 3,8% (±1%), порівняно із вереснем минулого року.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.

Водночас Світовий банк зберіг свій прогноз стосовно зростання економіки України за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, однак суттєво погіршив прогноз зростання ВВП на 2025 рік через продовження війни – до 2% із 6,5%.

За попередніми даними Держстату, ВВП України у другому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2023 року – на 3,7%.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%, повідомляв Держстат.