Євросоюз почав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu

Європейський Союз почав офіційне розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu через побоювання продажу нелегальних товарів.

Як пише The Guardian, Єврокомісія має численні побоювання, що платформа порушує новий закон про цифрові послуги (DSA), який регулює діяльність технологічних компаній, передає liga.net.

Після запуску у квітні 2023 року Temu швидко розвинувся на європейському ринку, продаючи все – від косметики до одягу, а також меблів і техніки.

Високопоставлений посадовець ЄК заявив, що занепокоєння щодо продажу підроблених продуктів, фармацевтичних препаратів, косметики та іграшок висловлювали різні органи влади по всій Європі, особливо в Німеччині, Данії та Ірландії.

Єврокомісія також занепокоєна агресивною тактикою продажів на платформі з "дизайном, що викликає звикання", включно із "ігровими винагородами".

Якщо буде встановлено, що компанія порушує DSA, їй загрожують великі штрафи.

"Ми хочемо переконатися, що Temu дотримується вимог DSA. Зокрема, щоб продукти, які продаються на їхній платформі, відповідали стандартам ЄС і не завдавали шкоди споживачам", – зазначила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

За даними джерел видання, Temu швидко реагує на перевірку ЄС, відповідаючи протягом декількох хвилин на будь-які запитання.

"Я хочу підкреслити, що на даному етапі це лише підозри. Це не висновки, навіть не попередні висновки", – зазначив посадовець, знайомий із цим питанням.

