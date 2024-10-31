БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Євросоюз почав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu

Інтернет-магазин Temu

Європейський Союз почав офіційне розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu через побоювання продажу нелегальних товарів.

Як пише The Guardian, Єврокомісія має численні побоювання, що платформа порушує новий закон про цифрові послуги (DSA), який регулює діяльність технологічних компаній, передає liga.net.

Після запуску у квітні 2023 року Temu швидко розвинувся на європейському ринку, продаючи все – від косметики до одягу, а також меблів і техніки.

Високопоставлений посадовець ЄК заявив, що занепокоєння щодо продажу підроблених продуктів, фармацевтичних препаратів, косметики та іграшок висловлювали різні органи влади по всій Європі, особливо в Німеччині, Данії та Ірландії.

Єврокомісія також занепокоєна агресивною тактикою продажів на платформі з "дизайном, що викликає звикання", включно із "ігровими винагородами".

Якщо буде встановлено, що компанія порушує DSA, їй загрожують великі штрафи.

"Ми хочемо переконатися, що Temu дотримується вимог DSA. Зокрема, щоб продукти, які продаються на їхній платформі, відповідали стандартам ЄС і не завдавали шкоди споживачам", – зазначила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

За даними джерел видання, Temu швидко реагує на перевірку ЄС, відповідаючи протягом декількох хвилин на будь-які запитання.

"Я хочу підкреслити, що на даному етапі це лише підозри. Це не висновки, навіть не попередні висновки", – зазначив посадовець, знайомий із цим питанням.

Як повідомлялося, 4 липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю. Вони набули чинності 30 жовтня. Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%.

Водночас на початку серпня повідомлялося, що уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.

У травні цього року повідомлялося, що Китай готовий ввести тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників Європейського Союзу та США на тлі зростання торговельної напруженості.

Китай (2234) продаж (2132) Євросоюз (5392) рітейл (193)
+14
Мені одному тут вбачається "х...йло"?

показати весь коментар
31.10.2024 16:05 Відповісти
+13
Пусть его закроют задрала его агрессивная реклама.
показати весь коментар
31.10.2024 15:57 Відповісти
+10
Навіть кінь Лавров є в цьому шифрі!
показати весь коментар
31.10.2024 16:34 Відповісти
Просто пекельні санкції!
показати весь коментар
31.10.2024 15:17 Відповісти
ЄС розпочав розслідування проти Temu, а вони ще більше почали пхати свою рекламу, наче востаннє.
показати весь коментар
31.10.2024 15:42 Відповісти
+💯!

😂👍
показати весь коментар
31.10.2024 16:51 Відповісти
Ще ядєрну валізу ,,з гівном ***** !"
показати весь коментар
31.10.2024 17:33 Відповісти
Хотів щось написати про цю китайську кантору,
але оскільки стараюсь не послуговуватись москальською абсцентною лексикою,
а належних замінників годі підібрати -
то культурно промовчу.
показати весь коментар
31.10.2024 18:06 Відповісти
Кілька разів глянув їх реклами (агресивну, шо капець) - уйобищне кетайське гівно, підробки брендів, якась циганщина, усе, скоріш за все, одноразове. І, сук@, реклама скрізь, просто очі видирає
показати весь коментар
31.10.2024 18:13 Відповісти
Звичайна китайська помийка , огидно що наші блогери заради копійок її теж рекламуют
показати весь коментар
01.11.2024 08:28 Відповісти

