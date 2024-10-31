Єврокомісія знову обговорює конфіскацію активів РФ, але не для України, – Politico

Єврокомісія розглядає можливість надати зареєстрованому у Бельгії депозитарію Euroclear доступ до заморожених російських активів, щоб допомогти захистити позику G7 Україні в розмірі близько $50 мільярдів від можливої ​​помсти з боку Москви.

Ідея, яка обговорюється у Єврокомісії, передбачає можливість використання заморожених активів, що зберігаються у Euroclear, для компенсації збитків депозитарію внаслідок можливої конфіскації його активів у Росії, повідомляє Politico із посиланням на трьох європейських чиновників.

Прихильники цієї ідеї вважають, що такий крок зміцнить затверджену країнами "Великої сімки" минулого тижня схему, яка дозволяє виділити Україні кредити на загальну суму близько $50 мільярдів, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених активів Росії на суму близько 200 мільярдів євро, левова частка яких зберігається у Euroclear.

Наразі Euroclear втягнутий у судові процеси із кількома сторонами, які потрапили під санкції і використовують політизовані російські суди, щоб оскаржити заморожування своїх активів і вимагати компенсації.

Хоча російські суди не мають повноважень для примусової передачі активів у євро або доларах, які зберігаються в Бельгії, але їхні рішення можуть використовуватися для стягнення інших активів, що перебувають на балансі Euroclear і зберігаються в російських фінансових установах. Вони належать переважно західним фінансовим установам і підприємствам, які потім отримають право висунути власні компенсаційні претензії проти Euroclear.

Сам депозитарій Euroclear нещодавно заявив, що стикається зі "значною кількістю судових процесів, які тривають майже виключно в російських судах".

Щоб покрити витрати або претензії, пов’язані з цими позовами, Euroclear вже резервує у спеціальному фонді близько 10% надприбутків, отриманих від заморожених активів РФ у ЄС.

Але посадовці Єврокомісії вважають, що більш рентабельно було б дозволити використовувати частину заморожених російських активів безпосередньо для покриття таких зобов’язань, навіть якщо критики цієї ідеї стверджують, що це може порушувати міжнародне право.

Прихильники цієї ідеї вказують, що Euroclear може не вистачити частки у розмірі 10% надприбутків від заморожених активів РФ у ЄС для покриття ризиків внаслідок рішень російських судів. Попередньо, ЄС дозволив збільшити цю частку у такому випадку, але це поставить під загрозу схему погашення кредиту "Великої сімки" для України на $50 млрд.

Прихильники пропозиції стверджують, що замість цього краще було б дозволити напряму використовувати заморожені російські активи, якщо виникне потреба. Крім того, вони вважають, що це вплине лише на відносно невелику частку приблизно 192 мільярдів євро російських активів, які зберігаються у Euroclear.

За словами трьох єврочиновників, через ризики для Euroclear посилюється тиск на Єврокомісію, щоб вона змінила свою думку щодо прямого використання заморожених активів РФ.

Джерела видання стверджують, що у Єврокомісії готові розглянути цю ідею, але її втілення вимагатиме одностайного схвалення 27 країн ЄС, що ускладнює ухвалення остаточного рішення найближчим часом.

За словами одного з єврочиновників, це питання може бути офіційно розглянуто в рамках ширшого перегляду політики санкцій ЄС, який зараз блокує Угорщина.

Як повідомлялося, наприкінці травня країни Євросоюзу погодили план використання прибутків від заморожених активів Росії для допомоги Україні: 90% коштів спрямують у Європейський фонд миру для закупівлі зброї для України, решта 10% піде на інші українські програми ЄС.

Водночас центральним депозитаріям у країнах ЄС дозволять тимчасово зберігати частку отриманого від заморожених російських активів прибутку в розмірі близько 10% для підтримання статутного капіталу та вимог щодо управління ризиками з огляду на вплив війни в Україні.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.