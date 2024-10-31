Нацбанк значно покращив прогноз для валютних резервів на цей і наступний рік

Міжнародні резерви України до кінця поточного року зростуть із $41,2 млрд за прогнозом на кінець липня до $43,6 млрд, а наступного року скоротяться до $41 млрд (замість $37,3 млрд).

Про це йдеться в оновленому прогнозі Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

"НБУ зможе підтримувати належний рівень міжнародних резервів для збереження стійкості валютного ринку. Їхні прогнозні обсяги були переглянуті в бік підвищення порівняно з липневими оцінками – до $43,6 млрд і $41 млрд за підсумками 2024 і 2025 років відповідно", – заявив глава НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

Пишний додав, що з огляду на очікувані надходження Нацбанк поліпшив припущення про зовнішню фінансову допомогу на 2024-2026 роки. Так, очікується, що поточного року загальна сума міжнародного фінансування сягне $41,5 млрд, а наступного – $38,4 млрд.

На думку Пишного, збереження зовнішньої підтримки разом із достатнім обсягом внутрішніх ринкових залучень надасть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування.

Як зазначається, для протидії ціновому тиску НБУ з липня призупинив пом'якшення процентної політики, що підтримало інтерес до гривневих заощаджень, ставки за якими наразі забезпечують належний захист від інфляційного знецінення.

Зокрема, восени відновився приплив строкових депозитів населення в гривні, надалі збільшувалися вкладення в ОВДП у національній валюті.

Пишний зауважив, що політика захисту гривневих заощаджень від інфляції й надалі сприятиме обмеженню тиску на валютному ринку та збереженню міжнародних резервів.

До того ж НБУ погіршив очікування дефіциту поточного рахунку з $14,2 млрд до $16,3 млрд 2024 року і з $19 млрд до $27,9 млрд 2025 року.

Також погіршився прогноз показника на 2026 рік – з $23,5 млрд до $28,4 млрд.

Як повідомлялося, Національний банк покращив до 4% прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році.

У липні НБУ покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках – до 4-5% на рік.

Окрім того, Національний банк очікує, що рівень інфляції на кінець року пришвидшиться до 9,7%. Водночас прогнозує її зниження навесні 2025 року.

за даними Держстату, інфляція у вересні 2024 року прискорилася до 1,7%, порівняно із 0,6% у серпні, з 0% – липні. У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) прискорилася до 8,6%.

У липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.