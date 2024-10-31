Місцеві бюджети недоотримують сотні мільйонів гривень через сірі зарплати на АЗС, – експерт

Деякі мережі АЗС офіційно платять своїм співробітникам зарплати, у декілька разів менші за середньоринкові. Через це державний та місцеві бюджети недоотримують сотні мільйонів гривень податкових надходжень.

Про це директор Консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн пише у колонці для БізнесЦензора.

За підрахунками експерта, середня зарплата по ТОП-5 мереж АЗС (ОККО, Socar, АМІС, GT Group, UPG) становила 23 437 грн на місяць, або 19 218 грн "на руки". Водночас офіційна зарплата співробітників мережі БРСМ становить 9 500 гривень, або 7 790 (чистими).

"Тобто понад 4 400 робітників БРСМ щомісяця отримують "в конверті" по 19 218 – 7 790 = 11 428 грн. Якщо б цю суму платили офіційно, довелось би заплатити 5885 грн ПДФО та ЄСВ. Або 26,1 млн грн. За рік це 313 мільйонів", – пише Куюн.

Він нагадав, що половина цієї суми мала б надійти до бюджету столиці, адже саме у Києві зареєстровані основні компанії групи БРСМ.

"Тобто БРСМ по факту краде в бюджету Києва понад 150 млн грн на рік!", – зауважив Куюн.

Читайте також: БЕБ викрило ще одну нелегальну АЗС на Київщині. Це вже четверта за два дні. ФОТО

Він додав, що питання повноти сплати податків із зарплат співробітників залишаються і до інших мереж АЗС.

"Таке ж питання можна поставити і деяким іншим зареєстрованим в Києві заправним мережам, зокрема тій же МОТТО. Аналогічний розрахунок показує, що вони в 2024 році не доплатять у столичний бюджет майже 35 млн грн. Сумарно тільки МОТТО й БРСМ – плюс 185 млн грн на рік. Думаю, по деяких інших "оптимізаторах" можна наскирдувати ще декілька десятків мільйонів ПДФО", – додав експерт.