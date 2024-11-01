На Центральному вокзалі Києва з’явиться книгарня: за право її відкрити змагалися 5 компаній

"Укрзалізниця" провела перші онлайн-аукціони зі здачі в оренду площ на залізничних вокзалах після річної перерви.

За підсумками 8 аукціонів, які відбулися 1 листопада, компанія укладе з переможцями торгів договори оренди на суму понад 608 тис. грн на місяць, повідомляє пресслужба майданчика "Прозорро.Продажі".

Найдорожчим лотом стала оренда частини нежитлового приміщення зали №3 будівлі Головного вокзалу (Центральний) у Києві площею 102,70 кв. м для розміщення книгарні.

Стартовий розмір орендної плати під час торгів зріс із 166,5 тис. грн до 404 тис. грн без (ПДВ) на місяць. Цю суму запропонував сплатити переможець торгів – ТОВ "Книгарня "Є". Крім цієї мережі в аукціоні брали участь "Книгарня "Сенс", книгарня "Рідіт", "Видавництво Старого Лева" та ТОВ "Комакс Сервіс".

Загалом за право орендувати площі на залізничних вокзалах на восьми аукціонах "Укрзалізниці" змагалися 16 учасників.

Серед інших лотів – площі на столичних вокзалах під розміщення інклюзивного банківського мінівідділення та площі для розміщення телекомунікаційного обладнання на вокзалах станцій Підзамче, Броди, Луцьк, Дарниця.

Читайте також: В Україні з’явилася мапа безбар’єрності українських вокзалів

Як повідомлялося, у вересні 2023 року "Укрзалізниця" оголошувала онлайн-аукціони з оренди площ на 21 вокзалі та станції по всій країні. Тоді орендарям пропонували переважно зони невеликої площі, призначені для вендингових апаратів, кавоматів, банкоматів та терміналів. У Києві в оренду пропонували зони під 5 банкоматів та під кавʼярню.