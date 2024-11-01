В охоронців Медведчука забрали тренувальну базу на Трухановому острові у столиці. Суд повернув її місту

Земельну ділянку площею 1,1 га на Трухановому острові у місті Києві, яку понад 20 років незаконно використовувала близька до Віктора Медведчука організація "Клуб "Козак", повернули громаді столиці.

Відповідний позов прокуратури Господарський суд міста Києва задовольнив наприкінці 2023 року, наразі судове рішення виконане, а право власності на ділянку зареєстровано за Київською міськрадою, повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

У повідомленні зазначається, що на земельній ділянці комунальної форми власності площею 1,1 га на знаходиться самочинно збудоване нерухоме майно площею майже 500 кв. м, яке використовувалося комерційною приватною структурою.

Однак прокурори встановили, що ця ділянка відноситься до земель водного фонду, у законному порядку Київською міською радою нікому не відводилась, а документи, які надають право виконувати там будівельні роботи не видавались та не реєструвались.

Відтак прокуратура подала позов про визнання права власності за Київською міською радою на вказану самочинно збудовану нерухомість.

Як повідомлялося, ще восени 2019 року журналісти проєкту Bihus.Info з’ясували, що соратники кума Путіна, нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука з приватного охоронного агентства "Шторм" облаштували на Трухановому острові в Києві базу, перекривши тим самим доступ людей до Дніпра в цій частині заповідника.

"Шторм" займався охороною Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілого ряду їхніх об’єктів нерухомості по всій країні. Інформації про будь-якого іншого клієнта цієї компанії нам знайти не вдалося.

Формально ділянка обліковувалася за районною громадською організацією "Клуб "Козак", якою керував Ян Марченко – колишній помічник народного депутата Тараса Козака, однопартійця і бізнес-партнера Віктора Медведчука. Марченко також був співвласником щонайменше 4 аграрних компаній, частиною яких у 2017 році стала володіти дружина Віктора Медведчука Оксана.

З 2020 року прокуратура намагалася повернути ділянку громаді, але суди ухвалювали у справі суперечливі рішення.