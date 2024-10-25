Частину колекції картин Медведчука оцінили у 4 мільйони. Найдешевша – його портрет

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало незалежну оцінку 136 арештованих картин екснаредепа Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що оцінку проводило ПП "Тендер онлайн", яке раніше обрала Нацкомісія. Уся колекція була розділена на дві частини: 149 картин – мають культурну цінність та є дороговартісними, а решту 136 картин оцінено в майже 4 млн грн.

Серед найдорожчих робіт:

392, 5 тис грн – Композиція з човнами (автор невідомий)

374, 4 тис грн – Полудень у Криму (автор Вітіковський Лев)

349 тис грн – Трійка (автор Стойлов Костянтин)

284, 8 тис грн – Коні (автор невідомий)

170,1 тис грн – Акт або іспанка (автор Сергій Резніченко)

170,1 тис грн – Натюрморт зі стільцем (автор Сергій Резніченко)

175,8 тис грн – Дівчина з кавуном (автор Сергій Резніченко)

107,3 тис грн – Гірський пейзаж (автор Михайло Сапатюк)

71,5 тис грн – Кримський аромат (автор Муравська Наталія)

60,7 тис грн – Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)

54, 2 тис грн – Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)

Водночас однією з найдешевших картин є портрет самого Медведчука (автор Гарбар М), який оцінили у 5,2 тис грн.

За висновком експертів Національного художнього музею України, ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні.

АРМА планує кожну картину розбити на окремий лот.

Як повідомлялося, АРМА оголосило, що виставляє на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука у квітні 2024 року.

Колекцію з 20 годинників оцінили в 1,8 млн грн. Першу частину колекції з восьми годинників АРМА продало на початку вересня за 3,6 млн грн. Другу частину з 11 годинників продали 26 вересня за 3,3 млн грн. Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, реалізований за стартовою ціною 1,27 млн грн.

Водночас АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.