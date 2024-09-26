АРМА на аукціоні продало 11 годинників Медведчука за понад 3 мільйони

Національне агентство з розшуку та управління активами реалізувало через аукціон на "Prozorro.Продажі" продали другу частину колекції годинників підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у Telegram.

Зокрема, на торгах 25 вересня реалізували 11 із 12 виставлених годинників екснардепа на загальну суму 3,3 млн грн. Ці кошти будуть надалі спрямовані на закупку військових облігацій.

За словами Думи, за годинники боролися 24 учасники.

Загалом на торгах були продані:

годинник Vacheron Constantin – за 222 222 грн (стартова ціна – 131 780 грн);

годинник Dolce & Gabbana – за 61,5 тис. грн (стартова ціна – 56 373 грн);

годинник Gold Time – за 101 тис. грн (стартова ціна – 99 516,50 грн);

годинник Breguet – за 175,4 тис. грн (стартова ціна – 159 776,50 грн);

годинник Breguet – за 183,5 тис. грн (стартова ціна – 152 294,50 грн);

годинник Franck Muller – за 100, 5 тис. грн (стартова ціна – 66 014,50 грн);

годинник Rolex – за 495 001 грн (стартова ціна – 361 038,50 грн);

годинник Breguet 684 – за 240 001 грн (стартова ціна – 166 922 грн);

годинник Vacheron Constantin – 181,9 тис. грн (стартова ціна – 76 301 грн);

годинник Patek Philippe – за 409 тис. грн (стартова ціна – 287 354,50 грн);

годинник Breguet 4416К – за 1 119 296 грн (стартова ціна – 929 506,50 грн).

Ще відносно одного годинника марки Dolce & Gabbana торги не відбулися. Тож цей лот буде реалізовано на наступному аукціоні.

Нагадаємо, у перший день аукціону АРМА продало 8 годинників Медведчука на майже 3,6 млн грн.

Раніше повідомлялося, що АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Перед тим АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.