Держава купила для ЗСУ нові пікапи на базі Peugeot по 1,6 мільйона за штуку

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ) 24 жовтня уклав з ТОВ "Віді авеню" угоду на придбання 35 нових пікапів на загальну суму 55,31 млн грн.

Для потреб військових замовили спеціалізовані авто P094SG на базі Peugeot Landtrek по 1,58 млн грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про повнопривідні пікапи 4*4, розраховані на 5 місць, з дизельним двигуном потужністю 150 к/с та механічною коробкою передач. Пікапи потрібно додатково оснастити сумкою-набором технічної допомоги, гумовими килимками, захисним піддоном кузова, металевим захистом двигуна, КПП та роздавальної коробки, сіткою в решітку радіатора, інвертором потужністю не менше 1 кВт та фаркопом.

Гарантія на авто становитиме 3 роки або 100 000 км пробігу, замовник має отримати їх до 16 грудня цього року.

Окрім ТОВ "Віді авеню" з пікапами на базі Peugeot свої пропозиції під час торгів подавали продавці китайських автомобілів: ТОВ "Форвард-авто" з Changan hunter та ТОВ з ІІ "Юромаш" з автівками Dongfeng RICH 6. Їхні пропозиції були дешевші на 15%, але замовник їх відхилив через відсутність в автівках примусового блокування заднього диференціалу.

У Держспецзв’язку цю вимогу пояснили тим, що при виконанні завдань важливим є рух по пересіченій місцевості та бездоріжжю з можливістю для водія керувати роботою механізму напряму. Простою мовою, цей вид блокування дає змогу не покладатися на автоматику, яка може не спрацювати в певних умовах, а більш ефективно реагувати на дорожні ситуації, що, в свою чергу, забезпечує максимальну прохідність транспортного засобу.

Компанія-переможець торгів ТОВ "Віді авеню" входить до "ВіДі Груп" Олега та Віталія Джуринських. З 2016 року вона отримала держпідрядів на 354,89 млн грн.

Як повідомлялося, влітку вперше пікапи для військових придбало держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони. Тоді для ЗСУ придбали 154 пікапи на базі китайського авто Great Wall Wingle 5 за ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ.