БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
9 447 19

Держава купила для ЗСУ нові пікапи на базі Peugeot по 1,6 мільйона за штуку

Cпеціалізоване авто P094SG на базі Peugeot Landtrek

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ) 24 жовтня уклав з ТОВ "Віді авеню" угоду на придбання 35 нових пікапів на загальну суму 55,31 млн грн.

Для потреб військових замовили спеціалізовані авто P094SG на базі Peugeot Landtrek по 1,58 млн грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про повнопривідні пікапи 4*4, розраховані на 5 місць, з дизельним двигуном потужністю 150 к/с та механічною коробкою передач. Пікапи потрібно додатково оснастити сумкою-набором технічної допомоги, гумовими килимками, захисним піддоном кузова, металевим захистом двигуна, КПП та роздавальної коробки, сіткою в решітку радіатора, інвертором потужністю не менше 1 кВт та фаркопом.

Гарантія на авто становитиме 3 роки або 100 000 км пробігу, замовник має отримати їх до 16 грудня цього року.

Читайте також: Нацполіція купила люксовий мінівен Hyundai з мигалками і "старлінком" за 2,7 мільйона

Окрім ТОВ "Віді авеню" з пікапами на базі Peugeot свої пропозиції під час торгів подавали продавці китайських автомобілів: ТОВ "Форвард-авто" з Changan hunter та ТОВ з ІІ "Юромаш" з автівками Dongfeng RICH 6. Їхні пропозиції були дешевші на 15%, але замовник їх відхилив через відсутність в автівках примусового блокування заднього диференціалу.

У Держспецзв’язку цю вимогу пояснили тим, що при виконанні завдань важливим є рух по пересіченій місцевості та бездоріжжю з можливістю для водія керувати роботою механізму напряму. Простою мовою, цей вид блокування дає змогу не покладатися на автоматику, яка може не спрацювати в певних умовах, а більш ефективно реагувати на дорожні ситуації, що, в свою чергу, забезпечує максимальну прохідність транспортного засобу.

Компанія-переможець торгів ТОВ "Віді авеню" входить до "ВіДі Груп" Олега та Віталія Джуринських. З 2016 року вона отримала держпідрядів на 354,89 млн грн.

Як повідомлялося, влітку вперше пікапи для військових придбало держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони. Тоді для ЗСУ придбали 154 пікапи на базі китайського авто Great Wall Wingle 5 за ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ.

Автор: 

авто (4295) тендер (2240) Держспецзв’язок (164) Prozorro (1824) закупівлі (2745) ЗСУ (413)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Тепер цкуни будуть ще швидше і комфортніше бусифікувати (точніше, робити пік-ап).
показати весь коментар
01.11.2024 20:25 Відповісти
+5
"Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України."

навіщо брехати про ЗСУ?
показати весь коментар
01.11.2024 20:31 Відповісти
+3
Знущаєтеся? "Автомобиль Peugeot Landtrek является лицензионным клоном китайской модели https://ru.wikipedia.org/wiki/Changan Changan Kaicene F70"
показати весь коментар
01.11.2024 20:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де відрубані руки?
показати весь коментар
01.11.2024 20:21 Відповісти
США передають ЗСУ 2 000 Хамерів !

як то кажуть "Байден, де наші Петріоти" ?

.
показати весь коментар
01.11.2024 20:22 Відповісти
Надо просто успеть до передачи Хамерів, бизнес на крови и ничего личного...
показати весь коментар
01.11.2024 21:21 Відповісти
Тепер цкуни будуть ще швидше і комфортніше бусифікувати (точніше, робити пік-ап).
показати весь коментар
01.11.2024 20:25 Відповісти
Будуть мусора іздити!
показати весь коментар
01.11.2024 21:04 Відповісти
Мусора при цкунах - то як опущені на зоні. Цкуни їх вже і *******, а ті лише терплять та відпрацьовуть ту бронь. Добре,що хоч поки не очком , але на все свій час
показати весь коментар
01.11.2024 23:00 Відповісти
"Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України."

навіщо брехати про ЗСУ?
показати весь коментар
01.11.2024 20:31 Відповісти
Вони навіть у Держспецзв"язку довго не побігають: Пройдуть обкатку і "перекочують" у гаражі начальників, начальничків, їх замів і ******.
Як і переважна більшість авто, що куплялися (продавалися-перепродувалися), "дарувалися "для ЗСУ.
показати весь коментар
02.11.2024 14:29 Відповісти
Правильно що не купили китайське лайно
показати весь коментар
01.11.2024 20:40 Відповісти
Знущаєтеся? "Автомобиль Peugeot Landtrek является лицензионным клоном китайской модели https://ru.wikipedia.org/wiki/Changan Changan Kaicene F70"
показати весь коментар
01.11.2024 20:57 Відповісти
такі пікапи по автосалонах 23-м роком можна назбирати по 1 400 000 без проблем-новенькі без пробігу
показати весь коментар
01.11.2024 20:42 Відповісти
1600000 : 40=40000$ Я Вам 10 джипів прижену , кращих чим ці пєжоо... цукі нерозумні
показати весь коментар
01.11.2024 20:49 Відповісти
100% - срок жизни на передке максимум месяц...
показати весь коментар
01.11.2024 20:52 Відповісти
знаомй всылал фотку с хайлендером, вроде 2 поколение 23 года в ЗСУ, новый 1,7 лимона),
показати весь коментар
01.11.2024 20:51 Відповісти
извиняюсь...хайлюкс)))
показати весь коментар
01.11.2024 20:54 Відповісти
На фронті,що новеньки,що стареньки пікапи довго не живуть..В тилу можно пересуватись без шкіряного салону..
показати весь коментар
01.11.2024 20:52 Відповісти
При зепорхатій владі крадуть, а навіть слів нема... Шапіто мерзенних крадіїв!
показати весь коментар
01.11.2024 21:17 Відповісти
Будь-яка інформація про якусь гарантію на такі машини - то чистої води популістський пізд"*ж. Ніякої гарантії не буде з урахуванням умов експлуатації. Усі ремонти хлопі будуть покривати з власних кишень, а на бригадному рівні на це будуть списуватися і пилятися кошти
показати весь коментар
01.11.2024 22:58 Відповісти
МОЖНО БЫЛО БУ 10 КУПИТЬ ЗА ОДИН !!!
показати весь коментар
03.11.2024 10:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 