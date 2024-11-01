Російська влада хоче різко підняти ціни на iPhone, щоб покарати Apple

Держдума Росії розробила законопроєкт про введення мит на техніку Apple. Мита, в результаті яких вартість iPhone у роздрібному продажу збільшиться, задумані як відповідь компанії Apple, яка забороняє продавцям встановлювати на пристрої російські програми.

Про це повідомив голова комітету з промисловості та торгівлі Владімір Гутенєв, передає The Moscow Times.

"Закрита архітектура операційної системи не дозволяє встановлювати на гаджети програми зі сторонніх джерел. Перед нами стоїть серйозне завдання: йдеться про дискримінацію вітчизняних виробників, а також закордонних компаній, які виконують вимоги щодо встановлення ПЗ", – заявив Гутенєв.

За його словами, компанія Apple не взаємодіє з російською владою, а її продукція надходить на ринок РФ через паралельний імпорт. Введення додаткових мит на техніку американської компанії зробить її менш доступною для росіян.

Гутенєв додав, що поправки можуть розглянути до другого читання законопроєкту, який зобов'язує продавати гаджети лише з можливістю встановлення російських додатків на них.

Один із авторів документа, сенатор Артьом Шейкін, розповів, що російські парламентарі обговорювали можливість обмеження або повної заборони на продаж продукції Apple, але відмовилися від цієї ідеї, оскільки вона суперечить інтересам покупців.

За словами заступника голови Мінпромторгу Романа Чекушова, один із варіантів виконання закону – зобов'язати російських продавців самостійно встановлювати магазин російських додатків RuStore на техніку, що надходить з-за кордону. Однак такий процес можна здійснювати лише за згодою покупця, оскільки знадобиться заводська упаковка.

При цьому у відомстві наголосили, що готові підтримати пропозиції депутатів встановити штрафи або підвищені митні збори для технічної продукції, яка не дозволяє виконувати закон про встановлення російського ПЗ.

"Це буде своєрідна фінансова дестимуляція для компанії, яка, хай через треті країни, незрима, але присутня на нашому великому та преміальному для неї ринку. У зв'язку з додатковими зборами пристрої коштуватимуть дорожче, отже, стануть менш конкурентоспроможними. А зібрані гроші можна буде направити на підтримку російських розробників, наприклад, на субсидування ставки за кредитами", – наголосив Гутенєв.

Законопроєкт, який зобов'язує продавати в Росії смартфони та планшети лише з доступом до російського магазину додатків RuStore, внесли до Держдуми РФ наприкінці червня.

Відповідно до пояснювальної записки, відповідно до законів про персональні дані та банківську діяльність було створено магазин додатків RuStore, доступний на пристроях з системою Android, але інші виробники, серед яких Apple, продовжують "встановлювати заборонні умови, що не дозволяють скачати RuStore". Таким чином, власники техніки Apple не можуть здійснювати платежі або інші банківські операції через неможливість встановити необхідні необхідні функції на пристрої.

Після того, як низка банків потрапила під санкції, їх додатки почали видаляти з Google Play і App Store. У травні 2022 року було випущено російський магазин програм RuStore для операційної системи Android. Маркетплейс дає можливість користувачам встановити вітчизняні програми, видалені із західних магазинів.

Apple у Росії

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року Apple призупинила продажі всіх продуктів у Росії та обмежила використання своїх сервісів, у тому числі Apple Pay. Проте пристрої Apple і досі широко продаються на російському ринку через посередників.

Зокрема, на "сірому імпорті" техніки Apple заробляє російська корпорація АФК "Система", заснована підсанкційним мільярдером Володимиром Євтушенковим.

Крім того, на початку 2024 року американська корпорація Apple сплатила до федерального бюджету РФ накладений російськими антимонопольними органами штраф у розмірі 1,1 млрд руб.

У травні повідомлялося, що в Росії в авторизованих сервісних центрах (АСЦ) Apple закінчилися оригінальні комплектуючі для iPhone і MacBook.

До того російські сервіси почали попереджати користувачів про заборону авторизації через Apple чи Google ID.

У березні 2023 року Apple призупинила гарантійне обслуговування MacBook та iPad у Росії.