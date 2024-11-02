БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У застосунку "Резерв+" стався технічний збій

Міноборони запустило додаток "Резерв+"

Ввечері 1 листопада у застосунку "Резерв+" стався технічний збій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"№Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID", – зазначила вона.

За її словами, доступ до авторизації мають відновити протягом найближчих годин.

Як повідомлялося, під час останнього оновлення мобільного застосунку "Резерв+" має стати доступним сервіс для оформлення відстрочок від призову для окремих категорій чоловіків. Першими електронні відстрочки зможуть отримати особи з інвалідністю, а також студенти й аспіранти. Пізніше їх отримають і багатодітні батьки. Джерело: https://censor.net/n3517787

раніше представники ТЦК пояснювали, що відстрочки від мобілізації по всій Україні надаються максимум на 90 днів. Тому наразі всі такі документи діють до 9 листопада, після цього відстрочку потрібно буде продовжувати. Наразі це не відбувається автоматично – чоловік повинен сам займатися цим процесом, подавши відповідну заяву.

Автор: 

Міноборони (1020) мобілізація (499)
що не Альбертович- то хакір від Риммироджениці... Ржемо, хто протримається довше, воюватиме пліч о пліч із "Мівіною" в ОПодурці.
показати весь коментар
02.11.2024 10:44 Відповісти
"І ещьо неоднократно вийдєт зайчік паааагулять"
показати весь коментар
03.11.2024 06:59 Відповісти
ТРЕБА ТАКИЙ ЗБІЙ ЩОБ ДЕПУТАТІВ, СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ Й Т.П. ПОВІВ БИ В БІЙ !)
показати весь коментар
03.11.2024 11:02 Відповісти

