Понад 80 мільйонів євро: У Латвії через санкції заморозили активи 147 людей

Служба фінансової розвідки Латвії відзвітувала про блокування активів 147 осіб, які потрапили під санкції, запроваджені проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM, передає Укрінформ.

За словами заступника начальника Служби фінрозвідки Латвії Пауліса Ільєнкова, серед іншого заморожено 102 об'єкти нерухомості та 80 транспортних засобів, які прямо або опосередковано належать особам, які потрапили під санкції. Крім того, заморожено 53,3 млн євро на банківських рахунках, а також акції.

Він уточнив, що вартість акцій нестабільна, але, за оцінками, загальна сума заморожених у банках активів – як коштів на рахунках, так і цінних паперів – перевищує 80 млн євро.

Ільєнков також спростував опубліковану раніше виданням The Insider інформацію про те, що олігархи та російські військові нібито обходять санкції через Латвію. "Ми поставилися до цього дуже серйозно та докладно вивчили, бо звинувачення дуже жорстке", - сказав Ільєнков.

Він зазначив, що у статті згадується загалом 60 осіб, але лише 15 із них перебувають у списку санкцій, а у трьох є активи в Латвії, які заморожені. "На наш погляд, стаття була упередженою і не базувалась на фактах. Слід зазначити, що до нас ніхто не звертався з проханням перевірити цю інформацію", – сказав Ільєнков.

Як повідомлялося, урядова коаліція Латвії погодила ухвалення закону, який обмежить можливості росіян купувати землю в країні.