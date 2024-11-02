В Україні до опалення підключили вже майже половину житлових будинків

Станом на 2 листопада опалення отримують 78% об’єктів соціальної інфраструктури та 46% житлових будинків по всій країні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у Facebook.

Він зазначив, що під час зустрічі з представниками громад та регіонів детально обговорили сценарії дій на випадок форс-мажорних ситуацій.

За словами Кулеби, попереду Україну очікує надскладна зима, і, попри велику підготовчу роботу, кожна громада вже має бути готова до альтернативних рішень для опалення.

Віцепрем’єр підкреслив, що ключовим питанням є впровадження децентралізації енергетики, тому в громадах активно встановлюють когенераційні установки та блочно-модульні котельні.

Також Кулеба наголосив на підтримці населених пунктів, де є проблеми із стартом опалювального сезону. Наразі триває робота з органами місцевого самоврядування та профільними органами центральної влади.

Водночас урядовець назвав стратегічним завданням створення енергетичних паспортів регіонів для систематизації даних про стан енергосистеми та ефективного планування.

Як повідомлялося, Україна поступово входить до цьогорічного опалювального сезону, у Києві з 14 жовтня офіційно почався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Житлові будинки почали підключати 30 жовтня.