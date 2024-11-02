БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
288 2

Україна та бельгійська Thales спільно вироблятимуть ракети для протидії безпілотникам

Thales Belgium

Бельгійська компанія Thales підписала Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Угода передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим дронам.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей Герман Сметанін.

Також очікується, що згодом ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет.

"Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів", – зазначив міністр.

Він подякував бельгійській компанії за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності України.

Як повідомлялося, АТ "Українська оборонна промисловість" досягло домовленостей про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями. Зокрема, компанія підписала документи щодо партнерства зі зброярськими компаніями з США, Франції та Польщі. Йдеться про взаємодію у сферах боєприпасів та спецхімії, безпілотних комплексів, а також радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Автор: 

Бельгія (105) безпілотник (589) ракети (359) Мінстратегпром (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Thales - це колишня Thompson CSF. Она французська. Все інше також правда.
показати весь коментар
03.11.2024 05:36 Відповісти
Хоча б приблизну ціну ракети назвали...
показати весь коментар
03.11.2024 13:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 