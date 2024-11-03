Росія попросила вершкове масло в ОАЕ та Туреччині. Раніше росіяни стали його красти з магазинів

Влада Росії звернулася за допомогою до "дружніх країн" через кризу на ринку вершкового масла, де ціни злетіли майже на 26% з початку року. Так, вперше в історії Росія почала отримувати масло з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомли в Россільгоспнагляді, передає The Moscow Times.

За даними відомства, з 18 жовтня на територію Росії було ввезено 90 тонн масла з ОАЕ. Окрім того, з 27 жовтня ввозиться масло з Туреччини, а також пройшли переговори про закупівлю в Індії та Ірані.

Зростання цін на масло різко прискорилося з початком осені: у вересні воно подорожчало на 5,07%, а з 1 по 28 жовтня – на 6,58%.

За даними Росстату, цей стрибок став рекордним з жовтня 2007 року, коли масло за місяць стало дорожчим на 12,7%. Річне зростання цін на масло до кінця жовтня досягло 25,7%, і в супермаркетах великих російських міст почастішали випадки крадіжок.

"Пожежа" на ринку вершкового масла спалахнула у зв'язку з тим, що подорожчали імпортні жири, у заводів виникли складнощі з обслуговуванням імпортного обладнання та дефіцит сировини. Крім того, дається взнаки брак кадрів і підвищення ставки Центробанку РФ. Окрім того, наприкінці жовтня одразу кілька великих заводів частково чи повністю призупинили виробництво та відвантаженнямаслв.

Термінову нараду щодо ситуації з олією 31 жовтня провів російський віцепрем'єр Дмітрій Патрушев. Він дав чиновникам два тижні на те, щоби стабілізувати ціни. Віцеспікер Держдуми РФ Борис Чернишов запропонував взагалі зафіксувати вартість масла в роздрібних мережах.

Також читайте: "Після війни доведеться думати про цілі та стратегії. І це лякає": Еліти Путіна втратили віру в майбутнє Росії

Раніше повідомлялося, що великі виробники курячих яєць у Росії почали попереджати торгові мережі про підвищення цін на свою продукцію.

Наприкінці жовтня минулого року президент Росії Владімір Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".

У грудні Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".