У жовтні Україна експортувала товарів на рекордні за рік $3,8 мільярда. Що продавали найбільше?
Україна в жовтні експортувала товарів на понад $3,8 млрд – на 18,7% більше, аніж у вересні. Це рекордний показник за весь 2024 рік.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Загалом із початку року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, суттєве зростання експорту у жовтні стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції. Зокрема, експорт агропродукції зріс у жовтні по вартості на 32,3%, а у вазі – на 33,8%.
"Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн тонн, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року. Ми завдячуємо цим досягненням нашим захисникам, які забезпечують роботу морського коридору, попри загрози з боку ворога. В жовтні експорт морським транспортом зріс на 28,2% у грошовому еквіваленті й на 37,1% – у вазі", – зазначила урядовиця.
Вона додала, що враховуючи поточну динаміку експорту товарів, можна з обережністю прогнозувати, що цьогорічний експорт в грошовому еквіваленті перевищить торішні показники, коли було експортовано товарів на $36,2 млрд.
"Що стосується фізичних обсягів, то за десять місяців 2024 року ми вже експортували більше, аніж за весь минулий рік. Це попередньо 110 млн тонн в цілому за 10 місяців поточного року проти 100 млн тонн у 2023 році", – уточнила Свириденко.
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Як розповів заступник міністра економіки – Торговий представник України Тарас Качка, найбільше в жовтні Україна експортувала за вартістю:
- олію соняшникова, сафлорову або бавовняну (на $447,2 млн або 481,3 тис. тонн);
- кукурудзу (на $363,6 млн або 1,9 млн тонн);
- пшеницю (на $318,2 млн або 1,6 млн тонн);
- соєві боби (на $260 млн або 675 тис. тонн);
- насіння ріпаку (на $239,2 млн або 476,3 тис. тонн);
- залізну руду та концентрати (на $166,8 млн або 2,5 млн тонн).
Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії та Туреччини.
Загалом у жовтні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,38 млрд, що на 15,8% більше, ніж у вересні.
Раніше повідомлялося, що Україна з початку 2024/2025 маркетингового року, станом на 30 жовтня, експортувала 14,14 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 5,24 млн тонн, або на 58%, більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.
30 жовтня Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, зокрема, про особливості проведення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.
Режим експортного забезпечення стосуватиметься: меду, горіхів, пшениці і суміш пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.
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За підсумками 2023- го було 8 мільярдівдоларів США неповернутої виручки за експорт збіжжя, а цього року вже скільки?
Ніхто із небажає задати подібне питання пресслужбі Мінекономіки?
А то виглялає, як владні посіпаки розкидують прес- релізи, і на цьому кінець.
Зате пишаємося що стали сировинним придатком.