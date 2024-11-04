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Новини
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У жовтні Україна експортувала товарів на рекордні за рік $3,8 мільярда. Що продавали найбільше?

експорт

Україна в жовтні експортувала товарів на понад $3,8 млрд – на 18,7% більше, аніж у вересні. Це рекордний показник за весь 2024 рік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Загалом із початку року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, суттєве зростання експорту у жовтні стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції. Зокрема, експорт агропродукції зріс у жовтні по вартості на 32,3%, а у вазі – на 33,8%.

"Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн тонн, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року. Ми завдячуємо цим досягненням нашим захисникам, які забезпечують роботу морського коридору, попри загрози з боку ворога. В жовтні експорт морським транспортом зріс на 28,2% у грошовому еквіваленті й на 37,1% – у вазі", – зазначила урядовиця.

Вона додала, що враховуючи поточну динаміку експорту товарів, можна з обережністю прогнозувати, що цьогорічний експорт в грошовому еквіваленті перевищить торішні показники, коли було експортовано товарів на $36,2 млрд.

"Що стосується фізичних обсягів, то за десять місяців 2024 року ми вже експортували більше, аніж за весь минулий рік. Це попередньо 110 млн тонн в цілому за 10 місяців поточного року проти 100 млн тонн у 2023 році", – уточнила Свириденко.

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Як розповів заступник міністра економіки – Торговий представник України Тарас Качка, найбільше в жовтні Україна експортувала за вартістю:

  • олію соняшникова, сафлорову або бавовняну (на $447,2 млн або 481,3 тис. тонн);
  • кукурудзу (на $363,6 млн або 1,9 млн тонн);
  • пшеницю (на $318,2 млн або 1,6 млн тонн);
  • соєві боби (на $260 млн або 675 тис. тонн);
  • насіння ріпаку (на $239,2 млн або 476,3 тис. тонн);
  • залізну руду та концентрати (на $166,8 млн або 2,5 млн тонн).

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії та Туреччини.

Загалом у жовтні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,38 млрд, що на 15,8% більше, ніж у вересні.

Раніше повідомлялося, що Україна з початку 2024/2025 маркетингового року, станом на 30 жовтня, експортувала 14,14 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 5,24 млн тонн, або на 58%, більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

30 жовтня Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, зокрема, про особливості проведення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.

Режим експортного забезпечення стосуватиметься: меду, горіхів, пшениці і суміш пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.

Автор: 

експорт (3895) Мінекономрозвитку (2025) Свириденко (164)


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Топ коментарі
+18
Але це все не готові товари, а сировина, з якої покупці зроблять товари і продадуть їх назад в Україну з націнкою.
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04.11.2024 12:06 Відповісти
+13
повинні бути введені мита на продукцію сировинного характеру, яку можна і потрібно переробляти в Україні. Відміна повернення ПДВ на сировинну продукцію( руда, зерно, цукровий буряк....)
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04.11.2024 12:45 Відповісти
+7
А почему шмыгаля утаил экспорт украинского титана, а где экспорт ферросплавов? А куда делся экспорт добытого в Украине янтаря? А это миллиарды долларов. Разошлись по зеленым карманам?
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04.11.2024 13:23 Відповісти
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Але це все не готові товари, а сировина, з якої покупці зроблять товари і продадуть їх назад в Україну з націнкою.
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04.11.2024 12:06 Відповісти
А ну просвєті нас, шо саме?
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04.11.2024 22:30 Відповісти
повинні бути введені мита на продукцію сировинного характеру, яку можна і потрібно переробляти в Україні. Відміна повернення ПДВ на сировинну продукцію( руда, зерно, цукровий буряк....)
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04.11.2024 12:45 Відповісти
Зріс експорт чекайте на ріст цін в Україні. Як з маслом та яйцями.
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04.11.2024 12:54 Відповісти
А почему шмыгаля утаил экспорт украинского титана, а где экспорт ферросплавов? А куда делся экспорт добытого в Украине янтаря? А это миллиарды долларов. Разошлись по зеленым карманам?
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04.11.2024 13:23 Відповісти
Українські державні підприємства експортували чи олігархи та ТНК що паразитують на українській землі і зароблюють собі мільярди складуючи їх на оффшорних рахунках?
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04.11.2024 14:06 Відповісти
А скідьки ПДВ відшкодували?
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04.11.2024 14:22 Відповісти
У цензорі хоч трохи розуміються на цифрах? Бо новина ні про що - хайп для ідіотів. Місяць економіки треба порівнювати не з попереднім місяцем, а з тим же місяцем попереднього року, бо існують регулярні коливання протягом року. Ви ще порівняйте робочий понеділок з вихідним у неділю.
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04.11.2024 14:50 Відповісти
Яка радість.
За підсумками 2023- го було 8 мільярдівдоларів США неповернутої виручки за експорт збіжжя, а цього року вже скільки?
Ніхто із небажає задати подібне питання пресслужбі Мінекономіки?
А то виглялає, як владні посіпаки розкидують прес- релізи, і на цьому кінець.
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04.11.2024 19:05 Відповісти
6 найбільших експортних категорій, де немає жодної позиції "продукція машинобудування", - це як вирок ублюдочній "ідеї" усіх урядів з ющенка починаючи про побудову "великої аграрної держави"...
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04.11.2024 19:09 Відповісти
Ющенко теж винуватий що рашисти напали у 2014 р.?
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04.11.2024 21:44 Відповісти
а ви мій коментар читали? а про що було повідомлення, якого стосувався мій коментар, взагалі бачили?
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04.11.2024 22:47 Відповісти
Так, бо саме він найбільше залишив ЗСУ без звичайних озброєнь, що звалили потім на Гриценко.
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04.11.2024 22:49 Відповісти
Чомусь згадалася історія про імпортозаміщення складових для танку "Оплот". Тоді розповідали, що це дуже складна справа, бо кожну заміщену деталь треба випробувати окремим циклом випробувань на танку. Тобто, якщо наприклад треба замінити 100 деталей, то треба провести 100 повних циклов випробувань танку. В результаті випуск танків "Оплот" так і не почався. Ні танків своїх немає, ні агенти кремля, що це пропихнули, не покарані. А головне, нікому це не цікаво.
Зате пишаємося що стали сировинним придатком.
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04.11.2024 23:07 Відповісти

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