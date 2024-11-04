Автоконцерн Jaguar Land Rover продав активи в Росії

Російське представництво британського автовиробника Jaguar Land Rover (ТОВ "Ягуар Ленд Ровер") придбала група місцевих топменеджерів.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, угода відбулася 31 жовтня, передає liga.net.

Власником 100% акцій представництва стало ТОВ "ВСКД Моторс", зареєстроване у Москві наприкінці 2022 року.

Компанія Jaguar Land Rover була заснована в Москві у 2008 році. Вона займалась імпортом, продажем та обслуговуванням автомобілів преміумкласу Land Rover і Jaguar.

За даними росЗМІ, її рекордний дохід на російському ринку припав на 2014 рік, коли він перевищив 60 млрд рублів (приблизно $1,58 млрд). Тоді було продано близько 23 тисяч автомобілів, зокрема 21 100 Land Rover та 1600 Jaguar.

Проте з початку 2022 року компанія призупинила поставки в Росію через її вторгнення в Україну, що знизило доходи до 7,5 млрд рублів (приблизно $110,29 млн), а в 2023 році – до 1,5 млрд рублів ($18,75 млн). У 2022 році чистий збиток компанії перевищив 1 млрд рублів ($14, 71 млн), у 2023 році – 560 млн рублів ($7 млн).

Як повідомлялося, у жовтні британський виробник споживчих товарів Unilever заявив про завершення угоди щодо продажу своїх активів у Росії. Компанії належать бренди Axe, Dove, Rexona, Knorr, Lipton, Domestos та інші.