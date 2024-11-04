Україна почала сезон відбору газу з підземних сховищ

Україна з 1 листопада 2024 року розпочала сезон відбору природного газу зі своїх підземних сховищ (ПСГ).

Якщо 30 і 31 жовтня запаси газу у сховищах збільшувалися, хоча й не набагато, то 1 листопада вони зменшилися на 0,05%, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на , дані асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов 31 жовтня спрогнозував, що під час опалювального сезону 2024/2025 років відбір газу зі сховищ залишиться на рівні попередньої зими – близько 6,7 млрд куб. м газу.

"Нафтогаз України" планував накопичити 13,2 млрд кубометрів газу у межах підготовки до цього опалювального сезону. Голова компанії Олексій Чернишов сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури. Однак ці сподівання значною мірою не справдилися.

За даними галузевого видання ExPro, запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 15 жовтня становили 12,8 млрд кубометрів. Офіційну інформацію про запаси газу у сховищах наразі не публікують.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. Загалом за час опалювального сезону з підземних сховищ України було відібрано 8,5 млрд кубометрів, із яких Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу.